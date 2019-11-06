خاص وكيل أتشيمبونج لـ في الجول: تصالحت معه بعد الحكم بحبسه.. سيعود للدوري المصري

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 18:10

كتب : حامد وجدي

أشيمبونج مع الزمالك

أعلن وائل الخربتاوي تصالحه مع موكله السابق، مهاجم الزمالك السابق بنجامين أتشيمبونج.

وقال الخربتاوي لـFilGoal.com: "تصالحت مع اللاعب الغاني عن طريق مجدي عبد الغني رئيس رابطة اللاعبين المحترفين".

وأضاف "تنازلت عن القضية التي رفعتها ضد اللاعب، بعد أن حصلت على حكم قضائي بحبسه لمدة 3 سنوات".

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وحصل الخربتاوي على حكم ضد أتشيمبونج بعد توقيع الأخير على وصولات أمانة لم يحصل الخربتاوي على أموال بموجبها".

وأتم "اللاعب سيتواجد في القاهرة الشهر المقبل، وسينتقل لأحد أندية الوسط في الدوري".

وانضم أتشيمبونج للزمالك قادما من الداخلية في عام 2017 وأعير منتصف الموسم الماضي إلى بتروجيت قبل العودة لصفوف الفريق الأبيض حيث وُضع على قائمة الانتظار.

وشارك أتشيمبونج مع الزمالك في ست مباريات سجل خلالهم هدفين فقط ولم يصنع أي هدف.

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بنجامين أتشيمبونج الزمالك وائل الخربتاوي

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