في الدرجة الثانية - وعكة صحية لـ خالد عيد في فوز غزل المحلة على المنصورة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 17:54

كتب : رضا السنباطي

خالد عيد - غزل المحلة

تعرض خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لوعكة صحية في منتصف الشوط الأول أثناء تقدم فريقه على المنصورة بهدفين دون رد بعد أول ربع ساعة.

وغادر خالد عيد الملعب لإجراء فحوصات طبية ليطمئن على صحته وعاد إلى الملعب مع بداية الشوط الثاني.

سجل هدفي غزل المحلة هاني عادل في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول من داخل منطقة الجزاء وسط تكتل دفاعي اصطدمت بلاعب المنصوره وتغير اتجاهها علي يمين حارس المنصورة.

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وأضاف عبده يحيي في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد انفراد بالمرمي سددها علي يمين عاطف نصحي حارس المنصورة .

وتألق حارس مرمي غزل المحلة محمد البشبيشي من خلال 4 أنقاذات لهجمات المنصورة مع انحدار في المستوي للاعبي المنصورة في الشوط الثاني.

وتواجد بعض من جماهير غزل المحلة والمنصورة لتشجيع فريقهم مع غضب جماهير المنصورة بسبب الخسارة.

ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة ويتساوى مع فاركو.

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في الدرجة الثانية غزل المحلة المنصورة خالد عيد

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