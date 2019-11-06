فينالدوم يفسر سبب عدم احتفاله بهدفه أمام جينك

لاحظ الجميع كيف لم يحتفل جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول بافتتاح أهداف لقاء فريقه ضد جينك يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يفسره الدولي الهولندي.

الريدز فازوا بنتيجة 2-1 بفضل هدفي لاعبي الوسط جورجينو فينالدوم وأوكسلايد تشامبرلين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ظننت أنني كنت متسللًا. لقد لعبت الكرة عرضية ثم اصطدمت بأحد المدافعين ووصلت إليّ أمام المرمى فوضعتها في الشباك بوجه القدم الخارجي".

وأضاف لاعب نيوكاسل يونايتد السابق "قررت عدم الاحتفال حتى التأكد من صحة الهدف بواسطة حكم الفيديو المساعد".

وأتم "الجميع يعلم كيف يسير الأمر هذه الأيام، فكثيرًا ما نرى اللاعبين يحتفلون بالأهداف التي يسجلونها ثم يتم إلغاؤها".

وافتتح فينالدوم أهداف المباراة في الدقيقة 14، ثم أدرك مبوانا ساماتا التعادل لجينك في الدقيقة 41 برأسية قوية.

وفي الدقيقة 53 أرسل نجمنا المصري محمد صلاح بينية لأليكس أوكسلايد تشامبرلين الذي سدد في الشباك ليقتنص الثلاث نقاط كاملة لليفربول.

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واستغل ليفربول تعثر نابولي الذي تعادل إيجابيا بهدف لمثله في ملعب سان باولو مع ريد بول سالزبورج ليتصدر المجموعة بـ9 نقاط.

فيما يأتي نابولي ثانيا بـ8 نقاط يليهما سالزبورج النمساوي ثالثا بـ4 نقاط.

ويحتل جينك المركز الرابع بنقطة وحيدة.

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