بيكيه للجمهور: اصبروا.. وتذكروا موسمنا الأول مع إنريكي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 13:04

كتب : FilGoal

بيكيه

علل حديثه بأن الفريق على قمة الترتيب في الدوري ودوري أبطال أوروبا، رغم السقوط الأخير أمام ليفانتي وعدم القدرة على اختراق دفاع سلافيا براج.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

طالب جيرار بيكيه جمهور برشلونة بالصبر، فبالنسبة لمدافع بلاوجرانا، لا يرى داعيا لغضب البعض والانتقادات القوية الموجهة للفريق.

رفاق ليونيل ميسي يتصدرون الدوري، لكن في أول 11 جولة من البطولة تلقوا 3 هزائم، مما جعل جمهورهم قلقا حيال اللقب المحلي.

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وضد سلافيا براج، في مباراة ربما الأسهل نظريا لبرشلونة في دوري الأبطال، فشل بيكيه وزملاؤه في التفوق على ضيوفهم لتنتهي المباراة بلا أهداف يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال اللاعب البالغ عمره 32 عاما:"أطلب الصبر. أعلم أن الجمهور يريد المزيد، نتفهم ذلك، لكننا نعمل بكد لإيجاد حلول. ليس بالتحديد من أجل النتائج، بل للطريقة التي نلعب بها. لكل رأيه، قضيت وقتا طويلا هنا، أعلم أن الجمهور ينتقد حين لا ترتقي الأمور لمستوى تطلعاته".

وواصل الإسباني خلال حديثه مع قناة Movistar "نحاول (اللاعبون) حل هذه الأمور بأسرع شكل. علينا الحفاظ على هدوئنا. أعتقد أن موقفنا جيد، نتصدر الدوري ودوري الأبطال. لا نلعب مثلما نتوقع، لكن النتائج ليس سيئة، يمكن تحسينها، علينا التطور. في أوقات لم نكن جيدين لكن انتهى بنا المطاف متوجين بألقاب".

وأتم اللاعب الأسبق لمانشستر يونايتد "مع لويس إنريكي (مدرب برشلونة من 2014 إلى 2017)، بدا أن الأمور لا تسير جيدا في أول 6 أشهر، ثم حققنا الثلاثية في النهاية".

يتصدر برشلونة الدوري ورصيده 22 نقطة، مثل ريال مدريد وريال سوسيداد، ويستعد لاستضافة سيلتا فيجو يوم السبت.

بينما في دوري الأبطال، فجمع 8 نقاط من أول 4 مباريات، يلاحقه بوروسيا دورتموند (7) وإنتر ميلان (4).

ويستضيف برشلونة فريق دورتموند في الجولة المقبلة، بينما آخر مبارياته في دور المجموعات ستكون على ملعب جوسيبي مياتزا أمام رجال أنطونيو كونتي.

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