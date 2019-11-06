كونتي غاضبا: لا يمكننا تقديم أكثر من ذلك.. وسئمت من قول نفس الشيء مرارا وتكرارا

شعر أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر الإيطالي بخيبة الأمل عقب الخسارة من بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2.

الفريق الألماني قلب تأخره إلى فوز في الشوط الثاني، رغم تقدم إنتر في الشوط الأول بهدفين نظيفين، ليُصعب مهمة التأهل إلى ربع النهائي.

كونتي قال لشبكة "سكاي إيطاليا": "أنه أمر مخيب للآمال؟ يقولون إنه يجب أن ابتسم أمام الكاميرات وأن أقول نفس الشيء وهي عملية النمو!".

وأضاف "لا أريد الحديث عن الشوط الثاني، أتمنى أن تلك النوعية من المباريات توضح الأشياء التي نحتاج فهمها".

وأردف "اللاعبون ركضوا بسرعة 100 كم في الساعة، يمكنني أن أشكرهم على كل ما قدموه في تلك الفترة، لن يستطيعوا تقديم أداء أكثر من هذا".

وأكمل الإيطالي غاضبا "أنا غاضب وأريد من اللاعبين الغضب بعد الهزيمة، لقد سئمت من قول نفس الشيء مرارا وتكرارا، أريد أن يأتي المخرج ويقول هذا الكلام بدلا مني".

video:1

وواصل "لا يهمني الحديث عن يناير أو فبراير (سوق الانتقالات) بل يجب أن نخطط للموسم بشكل أفضل، أثبتنا أنه يمكن إحداث المشاكل لأي فريق، لكن اللاعبين لا يتوقفوا عن اللعب وعليّ قول هذا، الاستنتاج يظهر في الشوط الثاني".

وأتم "نحن إنتر علينا أن ننظر لأنفسنا وندرك ذلك، في الواقع كنت سأثير الجدل مجددا، لكن لا سوف اتوقف عن الحديث، أشعر بالغضب لأنه لا يمكننا تقديم أكثر من ذلك، لدينا حدود".

إنتر تراجع للمركز الثالث خلف برشلونة وبروسيا دورتموند بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط من 4 مباريات.

اقرأ أيضا:

كل المعلومات عن كأس العالم لتحدي ببجي موبايل بموسم الرياض 2019

بيراميدز يعلن إرسال لاعبيه للمنتخب رغم "مظاهر المساس بمصالحه"

ليفربول يكرر الذكرى.. حينما لعب الأهلي مباراتين في نفس اليوم!

سبب أزمة سلة الأهلي والزمالك: قمت بمهارة عادية ووجدت كراسي تطير تجاه رأسي

سلة - مدرب الزمالك: خسرنا من الأهلي لغياب حماية الحكام وعدم تكافؤ الفرص

بالفيديو - سلافيا براج يفرض التعادل على برشلونة

تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال