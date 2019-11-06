بالفيديو - ليون يقتنص الوصافة بثلاثية في بنفيكا.. لايبزج يحافظ على الصدارة

حقق ليون فوزا هاما على بنفيكا بثلاثة أهداف لهدف ليقتنص وصافة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا، ضمن رابع جولات دور المجموعات.

وفي نفس المجموعة حافظ لايبزج في وقت سابق على صدارة المجموعة بثنائية في زينيت الروسي.

على جروباما ستايديوم قفز ليون إلى المركز الثاني بفضل ثلاثية في الدقائق 4 و33 و89 عن طريق يواكيم أندرسون وممفيس ديباي وبيرتراند تراروي على الترتيب.

فيما أحرز هاريس سيفيروفيتش هدف النسور الوحيد في الدقيقة 76.

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وتمسك لايبزج بصدارته بقوة بعد ثنائية سجلها خارج الديار بفضل دييجو ديم ومارسيل سابيتسر في الدقائق 50 و63.

الفريق الألماني وصل إلى نقطته التاسعة بفارق نقطتين عن ليون، فيما تراجع زينت للمركز الثالث بعد توقف رصيده عند 4 نقاط، بفارق نقطة عن بنفيكا الأخير.

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