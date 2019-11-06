فضل: أزمة الشارة؟ لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد فضل - محمد بركات

علق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على الأزمة المثارة الأخيرة بشأن من سيرتدي شارة قيادة منتخب مصر.

وثار جدل شديد حول مطالبة الجهاز الفني لأحمد فتحي بالتنازل عن الشارة لمحمد صلاح، قبل أن يعلن حسام البدري المدير الفني للفراعنة أن "الشارة بالأقدمية".

وعن ذلك قال فضل عبر قناة (إم بي سي مصر) "لا نتدخل في الأمور الفنية للمنتخب، فهي مسؤولية المدير الفني حسام البدري وجهازه المعاون".

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وأضاف "نعلم أننا مقصرون مع الإعلام، ولكن ليس كل ما يقال في موضوع الشارة صحيحا".

واستدرك "لكن رئيس اللجنة يعقد مؤتمرا صحفيا كل فترة للرد على كل ما يثار، لقد أنجزنا العديد من المهام في غضون 3 أشهر".

وأتم تصريحاته "الكل يلوم اللجنة الخماسية في كل الأمور منها الحضور الجماهيري والموافقات الأمنية، رغم أن اللوائح تنص على أن الأندية هي المسؤولة عن جلب الموافقات الأمنية، ونؤكد دائما أن الأمن خط أحمر".

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