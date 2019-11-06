بالفيديو - الفرحة تنقلب لحسرة.. طردان يمنحان تشيلسي تعادلا مثيرا مع أياكس

كان أياكس متقدما بأربعة أهداف لهدف خارج الديار، وكل المجريات تقول إنه بات في متناوله انتصارا سهلا، لكن ما حدث مع الدقيقة 68 غيّر كل شيء.

تشيلسي تعادل مع أياكس بأربعة أهداف لمثلهم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

هدفان ذاتيان لتامي أبراهام وكيبا أريزابالاجا بجانب هدفي كوينسي بروميس ودوني فان دي بيك، كتبوا رباعية أياكس.

بينما منحت ركلتا جزاء هدفين لـ جورجينيو، وتسديدتان من سيزار أزبيليكويتا ورييس جيمس الرباعية للبلوز.

الفريقان واصلا تقاسم الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهما، فيما انضم لهما فالنسيا بنفس عدد النقاط بعد تفوقه على ليل الذي يقبع بنقطة وحيدة.

📋تشكيل أياكس وتشيلسي في مباراة الليلة pic.twitter.com/YgS7a8uTmm — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2019

الإثارة حضرت مبكرا، ولم تمر سوى دقيقتين حتى هز الضيوف الشباك بهدف ذاتي لمهاجم تشيلسي تامي أبراهام.

والرد لم يتأخر من أصحاب الأرض. 3 دقائق فقط قبل أن تعلن صافرة الحكم جيانلوكا روكي ركلة جزاء انبرى لها صاحب الأصول البرازيلية جورجينيو كالمعتاد ليسكنها الشباك.

المباراة تبدو متكافئة حتى الآن، لكن بدءا من الدقيقة 20 ستنقلب الأوضاع في وجه رجال المدرب فرانك لامبارد.

ثلاثية متتالية من جانب الفريق الهولندي ستصعق لاعبي الفريق اللندني.

في الدقيقة 20 يضع كوينسي بروميس الضيوف في المقدمة من جديد إثر رأسية جاءت نتيجة تمريرة بينية رائعة من المغربي حكيم زياش.

وزياش أضاف هدفا ثالثا من ركلة حرة مباشرة خادعة على الجانب الأيمن سُددت في أقصى الزاوية اليمنى للحارس كيبا الذي فشل في التعامل معها، في الدقيقة 35.

والمصائب توالت على أصحاب الأرض مع الدقيقة 55. فان دي بيك أعلن الهدف الرابع مستغلا تمريرة عرضية من الجانب الأيمن في غياب الرقابة داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 63 نجح أزبيليكويتا في تسجيل هدف ثاني من تسديدة قوية.. هدف ربما بدا شرفيا في البدء.

لكن ما تظنه فوزا مضمونا سينقلب تماما إلى سيناريو آخر مع الدقيقة 68 حين يتعرض الثنائي دالي بليند وجويل فيلتمان للطرد.

الثنائي حصل على بطاقة صفراء ثانية في نفس اللعبة، إذ نالها بليند بسبب عرقلة خارج منطقة الجزاء، وحصل عليها فيلتمان نتيجة لمس يد داخل منطقة الجزاء.

كان ذلك يعني ركلة جزاء ثانية للبلوز والوصول للهدف الثالث.. والمهمة تبدو أسهل بكثير في ظل النقص العددي للضيوف، وهو ما سيتحقق بالفعل.

تسديدة صاروخية قوية من الشاب رييس جيمس ستعرف طريقها إلى المرمى مستغلا كرة مرتدة من العارضة والحارس في الدقيقة 74.

حاليا مازال متبقيا ربع ساعة من اللقاء وأفضلية عددية للبلوز وهيجان جماهيري غير طبيعي دعما لفريقهم الذي عاد من بعيد.. الكل يبحث عن الهدف الخامس.

وأوزبيليكوتا سيشعل ستامفورد بريدج بهدف خامس من تسديدة قوية أبت أن تسكن الشباك في البداية مع أكثر من محاولة إلا أن دانت تحت قدميه.

الجميع يحتفل أو بالأحرى ينفجر في الملعب، والحسرة كبيرة من لاعبي أياكس الذين باتوا في موقف لا يحسدوا عليه.. لكن انتظر.

تقنية حكم الفيديو المساعد أضافت بعدا جديدا من الإثارة في اللقاء، وأُلغي الهدف بداعي لمسة يد على أبراهام قبل وصولها للظهير الإسباني.

الدقائق الأخيرة عرفت محاولات خطيرة من جانب تشيلسي بحثا عن الفوز، وبسالة دفاعية من أياكس أملا في الاحتفاظ بنقطة، كُتبت لهما في النهاية.

وفي ذات المجموعة لم ترغب الإثارة في فراقنا وحضرت برباعية قوية من فالنسيا مقابل هدف وحيد لليل الفرنسي.

فيكتور أوسيمين وضع ليل في المقدمة مع الدقيقة 25، ورد الخفافيش أتى ماصا لدمائهم برباعية متتالية في الشوط الثاني.

في الدقيقة 66 تعادل دانيال باريخو من ركلة جزاء، ثم شهدت الـ7 دقائق الأخيرة ثلاثية عن طريقة اداما سومورو بالخطأ في مرماه ثم جيفري كوندوجوبيا وأخيرا فران توريس في الدقائق 82 و84 و90.

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