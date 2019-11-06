بالفيديو - ريمونتادا غائبة منذ 2001.. حكيمي يقود دورتموند لقلب الطاولة على إنتر

خسر بروسيا دورتموند الألماني آخر 7 مباريات عندما تأخر في الشوط الأول على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دوري أبطال أوروبا.

وفي آخر 17 مباراة في نفس الحالة لم يفز بل اكتفى بالتعادل في مباراتين وخسارة 15، ويعود فوزه الأخيرة على بوافيشتا في أكتوبر 2001 عندما فاز 2-1.

فيما إنتر لم يتعلم من تقدمه أمام برشلونة وفشل في الحفاظ على هدفه وخسر، واليوم في الشوط الثاني أمام بروسيا دورتموند رغم تقدمه بهدفين تلك المرة خسر أيضا.

موقف المجموعة السادسة صارا معقدا والحسم قد يتأجل للجولة الأخيرة في ظل المواجهات المباشرة بين الأطراف الثلاثة.

وصف المباراة

40 ثانية كانت كفيلة بإشعال الأمور مبكرا بين الطرفين، تدخل قوي من كريستيانو بيراجي انتهى ببطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أشرف حكيمي.

وفي الدقيقة الخامسة من مجهود فردي أكثر من رائع ومهارة من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز سجل الأرجنتيني هدف التقدم من داخل منطقة الجزاء بعد تخطي مدافع أسود الفيستفاليا واحدا تلو الآخر.

هدف أصبح به الأرجنتيني الشاب أول لاعب يسجل في 3 مباريات متتالية لإنتر في البطولة الأوروبية منذ الكاميروني صامويل إيتو في 2010.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، 8 تمريرات بين لاعبي إنتر انتهت بعرضية أرضية من كاندريفا لماتياس فيتشينو أودعها في الشباك أرضية قوية في شباك بوركي.

بعد دقيقة كان الرد الأول من دورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لجادون سانشو تعامل معها سمير هاندانوفيتش ببراعة، وانتهى الشوط الأول بتقدم إنتر.

عودة دورتموند جاءت في الشوط الثاني، أولا عن طريق أشرف حكيمي الذي تلقى تمريرة من ماريو جوتزه وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 51.

المغربي كاد أن يسجل لكن دفاع إنتر كان له بالمرصاد في الدقيقة 63.

وعقب دقيقة واحدة استغل يوليان براندات خطأ في تنفيذ رمية التماس من لاعبي إنتر بجوار منطقة الجزاء وخطف الكرة وسدد كرة مقوسة في شباك هاندانوفيتش معلنا التعادل.

وقبل 13 دقيقة عقب تمريرات سريعة بين جادون سانشو وحكيمي، سجل المغربي الهدف الثالث وأكمل الريمونتادا بهدف ثالث.

المغربي رفع رصيده إلى 4 أهداف في جدول ترتيب الهدافين في المركز الثالث، خلف هولاند لاعب سالزبورج وليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ.

فوز قلب المجموعة إذ أصبح دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر برصيد 8 نقاط قبل مواجهة ساخنة تجمعهما في كامب نو.

بينما توقف إنتر عند 4 نقاط في المركز الثالث ويلتقي النيراتزوري مع سلافيا براج التشيكي متذيل الترتيب برصيد نقطتين.

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