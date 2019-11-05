بالفيديو – الصناعة الخامسة.. صلاح يُمهد طريق تشامبرلين لهز شباك جينك

صنع محمد صلاح هدفا لليفربول أمام جينك في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الثلاثاء.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستضيف ليفربول منافسه جينك في ملعب أنفيلد في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الخامسة.

وفي الدقيقة 53 مرر صلاح بينية إلى أليكس تشامبرلين الذي سدد بيسراه في شباك جينك.

وأصبح ذلك الهدف هو الصناعة الخامسة لصلاح خلال الموسم الجاري في 16 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

وسجل صلاح ثمانية أهداف وصنع خمسة في 16 مباراة شارك فيهم في كل البطولات حتى وقت كتابة هذه السطور.

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