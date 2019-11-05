فالفيردي: جريزمان لديه أكثر من ذلك.. ولا داعي للقلق

يرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أنه لا داعي للقلق على فريقه رغم التعادل السلبي مع سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة فشل في هز شباك ضيفه لتتواصل معاناته في الآونة الأخير إذ خسر المباراة السابقة أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

ورغم ذلك يؤمن فالفيردي أن فريقه مازال محافظا على صدارة المجموعة لذا فلا داعي للقلق.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اليوم لم تكن واحدة من أفضل مباريتنا، لقد واجهنا بعض الصعوبات ولم ننجح في الهجمات التي كانت لنا وهذا جعلنا غير متوازنين قليلا".

وبشأن إصابة لاعبه "أصيب (سيرخيو) بوسكيتس بالدوار بين الشوطين، لديه التهاب في الحلق. كان يعاني من الدوار بسبب مشكلة في المعدة وليست إصابة عضلية".

وأشار "في كرة القدم كل شيء يحدث بسرعة كبيرة. منذ ثلاثة أيام كنا في سلسلة 7 انتصارات متتالية والآن يبدو أننا في مأزق".

واستدرك "علينا أن نفكر فقط في مباراة السبت (أمام سيلتا فيجو). جئنا من خسارة وهذا أثر علينا، اليوم لم تكن مباراة سهلة كما توقعنا".

فالفيردي شدد "علينا الإصرار على ما نفعله، لقد قدمنا مباريات جيدة وعلينا أن نركز على هذا ونكرر ما فعلناه بشكل جيد".

وأوضح "نحن في مجموعة معقدة للغاية إذا فزنا في المباراة التالية، نحن في الدور القادم (سنتأهل)".

وأكمل "تشاؤم؟ في فرق مثل فريقنا الشيء الوحيد المهم الفوز، وإذا كان بنتيجة كبيرة يكون ذلك أفضل".

وعن مستوى لاعبه الفرنسي أنطوان "جريزمان يتأقلم مع الفريق، يمكن أن يقدم لنا أكثر من ذلك بكثير. لجريزمان بعض المميزات يمكن أن تكون مفيدة: دفاعيا مثلا يساعدنا كثيرا".

وعاد من جديد ليتحدث عن الضغوطات "يبدأ الموسم وهناك حديث عن الفوز بثلاثة أو أربعة القاب، وعندما لا تفوز في إحدى المُباريات تصبح الضغوط كبيرة جدا".

وأصر "جميع الفرق الكبيرة تتلقى انتقادات عندما لا تخرج بنتيجة جيدة وإذا عدت إلى مباراة إنتر فلقد تركنا شكوكا هناك أيضا رغم الفوز".

فالفيردي اختتم "عند الاستماع إلى الأسئلة أرى أن هناك أسبابا تدعو للقلق لكننا ما زلنا مُتصدرين، لذلك دعونا نقلق قليلا ليس كثيرا".

برشلونة بات رصيده 8 نقاط ضامنا صدارته رغم ذلك، فيما وصل براج لنقطته الثانية.

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