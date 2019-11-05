4 أشياء تعلمناها من تعادل برشلونة مع سلافيا براج.. اضطهاد جريزمان

استمر إرنستو فالفيردي في الدفع بأنطوان جريزمان في الجانب الأيسر بدلا من قلب الهجوم؛ ليفشل الفرنسي في التسديد ولو كرة واحدة، ويتعادل برشلونة ضد سلافيا براج.

على ملعب كامب نو لم يخشِ سلافيا براج اللعب أمام جماهير برشلونة، ونجح في فرض التعادل على الفريق الكتالوني في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

FilGoal.com يقدم 4 أشياء تعلمناها خلال مواجهة برشلونة لسلافيا براج..

اضهاد جريزمان

رغم عدم وجود لويس سواريز في قائمة برشلونة لخوض المباراة، إلا أن ذلك لم يعطِ الفرصة لأنطوان جريزمان ليشارك في مركزه المفضل: المهاجم الصريح.

فالفيردي فضل أن يضع جريزمان على الجانب الأيسر، على أن يكون ليونيل ميسي هو مهاجم الفريق مثلما كان في عهد بيب جوارديولا، لكن شتان الفارق مهام ميسي في الوقت السابق وفي مباراة سلافيا براج.

جريزمان عُزل في الجانب الأيسر، بل وكان يعود للدفاع ومساندة خوردي ألبا.

النتيجة كانت إن الفرنسي لم يُسدد خلال اللقاء ولا مرة.

وحتى بعد خروج عثمان ديمبيلي ونزول إنسو فاتي وتحول "جريزو" لمركز المهاجم، لم تتحسن الأوضاع، وذلك بسبب ضعف خط الوسط!

لا لكرة القدم!

رغم أن المنافس يعد ضعيفا على الورق ولا يمتلك عناصر تضاهي ما يمتلكه برشلونة؛ إلا أن خط وسط الفريق فشل تماما في خلق الخطورة وشن فرص حقيقية على سلافيا براج.

السلبية كانت شعار خط وسط المكون من: سيرجي بوسكيتس وفرينكي دي يونج وأرتورو فيدال، فلم يصنعوا الفرص ولم يقدموا الدعم للاعبي الهجوم، ولم يقدموا الأدوار الدفاعية كما ينبغي.

ومع دخول إيفان راكيتيتش بدلا من بوسكيتس وتحول دي وينج على الدائرة كلاعب ارتكاز، لم تتغير الأمور.

تحية لتربيشوفكسي

قدم يندريخ تربيشوفكسي المدير الفني لسلافيا براج مباراة قوية ضد برشلونة رغم ضعف إمكانيات الفريق مقارنة بكتيبة فالفيردي.

لم يتراجع تربيشوفكسي للدفاع، بل لعب أغلب فترات المباراة بخط دفاع متقدم وبضغط متقدم على عناصر برشلونة لاستعادة الكرة سريعا.

توماس سوتشيك لاعب الارتكاز أسهم بشكل كبير في تطبيق مدربه، بعدما كان صمام الأمان للفريق. فاستخلص الكرة 3 مرات ومرر 33 تمريرة صحيحة بدقة 89% فلم يخطئ إلا في 4 كرات مع تقديم رصة للتسجيل.

كذلك بيتر أوليانيكا الذي شكل ثنائيا هجوميا جيدا مع نيوكلا ستانشيو في الجانب الأيسر واستغلوا ضعف قدرات نيلسون سميدو الدفاعية والمساحات الموجودة خلفه.

قفاز كولر الذهبي

لم يكن سلافيا براج ليخرج بنتيجة إيجابية من ملعب كامب نو لولا أوندري كولر.

حارس مرمى سلافيا براج تألق بشدة أمام لاعبي برشلونة وحرمهم من التسجيل في أكثر من لقطة، أبرزها كان ضد ميسي بعدما توغل لمنطقة الجزاء وحول تمريرة فاتي بقوة في المرمى لكن كولر تصدى لها.

وإجمالا تصدى كولر لـ6 كرات، ليمنح فريقه نقطة من على ملعب كامب نو في ليلة قد لا تنسى في مسيرة الحارس التشيكي صاحب الـ25 عاما.

اقرأ أيضا:

بيراميدز يعلن إرسال لاعبيه للمنتخب رغم "مظاهر المساس بمصالحه"

ليفربول يكرر الذكرى.. حينما لعب الأهلي مباراتين في نفس اليوم!

سبب أزمة سلة الأهلي والزمالك: قمت بمهارة عادية ووجدت كراسي تطير تجاه رأسي

سلة - مدرب الزمالك: خسرنا من الأهلي لغياب حماية الحكام وعدم تكافؤ الفرص

بالفيديو - سلافيا براج يفرض التعادل على برشلونة

تجريد تشاكا من شارة قيادة أرسنال