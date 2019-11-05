ليلة الأبطال - مؤتمر توخيل: كلوب بروج أظهروا شجاعة أمام مدريد.. وقادرين على الفوز

يريد توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الفرنسي تحقيق الفوز على كلوب بروج البلجيكي وحسم التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مشيدا بشجاعة الخصم.

توخيل أشاد بتألق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الموسم الجاري قائلا في المؤتمر الصحفي: "أنخيل دي ماريا لاعب استثنائي، ومحترف للغاية".

الأرجنتيني البالغ 31 عاما سجل 7 وصنع 9 في جميع المسابقات الموسم الجاري.

وتطرق الألماني للحديث عن المباراة "دور المجموعات تحد كبير لنا ونحن نركز على هذا في تلك اللحظة".

وواصل "دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة في القارة، علينا أن نتسم بالحذر والذكاء في المباراة".

وأشاد بأداء كلوب بروج "أظهروا شجاعة كبيرة للغاية أمام ريال مدريد، ضغطوا للحصول على الكرة في نصف ملعب الخصم وسجلوا هدفين، وأمامنا كانوا أكثر قوة".

وأضاف "الأمر سوف يعتمد على جودتنا وأسلوبنا في اللعب، في المباراة الماضية سببوا لنا المشاكل في الشوط الأول بفضل شجاعتهم وقوتهم".

وأتم "إذا كنا قادرين على إظهار ما نمتلك، سوف نكون قادرين على الفوز".

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 9 نقاط بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد، إذ يساوي الفوز تأهله الرسمي إلى ثمن النهائي قبل جولتين على النهاية.

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