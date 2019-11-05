ليلة الأبطال - مؤتمر ساري: إيجواين شعر بالإحباط.. وحيرة لاختيار بديل دي ليخت

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 21:23

كتب : FilGoal

ليلة الأبطال - مؤتمر ساري - يوفنتوس

يعتقد ماوريسو ساري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي أن أداء الفريق يتحسن في الأونة الأخيرة وأن هناك إمكانية للتطور قبل مواجهة لوكومتيف موسكو الروسي.

ساري تحدث في المؤتمر الصحفي عشية المباراة المقامة في روسيا قائلا: "ستكون مباراة صعبة لأنها في دوري أبطال أوروبا، ونركز على تجنب الصعوبات".

وعن الفريق الروسي "إذ اعتمد الخصم على الدفاع المتكتل فأن الحل يأتي عن طريق إمكانيات اللاعبين، لكن لوكومتيف موسكو لن يدافعوا على أرضهم بل سيضغطون وسيكونوا أكثر شراسة".

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ونجح يوفنتوس في لقاء الجولة الثالثة في الفوز بصعوبة بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية باولو ديبالا في الدقائق الأخيرة.

وواصل متحدثا عن الأداء "إذا نظرنا لما قدمناه الموسم الحالي فنحن على الطريق الصحيح، لكن أشعر بأن هناك فرصة للتطور وبإمكاننا تقديم المزيد".

وعن بديل دي ليخت المُحتمل "غدا سوف أختار بين ديميرال وروجاني بسبب معاناة ماتيس دي ليخت من إصابة في الكاحل، ويبدو أنه ليس في وضع جيد لكنه إصابة بسيطة".

وواصل "قد يشارك دوجلاس كوستا أمام لوكومتيف".

وعن جونزالو إيجواين "نجح في التطور بطريقة ملحوظة، يدافع ويقدم تمريرات حاسمة داخل الصندوق، إنه لاعب مهم بالنسبة إلى الفريق".

وتابع عن الأرجنتيني "شعر بالإحباط الموسم الماضي بسبب رحيله عن يوفنتوس ثم أعاد اكتشاف نفسه مرة أخرى هذا الموسم".

وأتم حديثه عن العنصرية "من الصعب الحديث في عام 2019 عن الجنس البشري، هناك فقط الإنسان".

يوفنتوس لم يعرف طعم الخسارة حتى الآن مع ماورويسو ساري إذ تعادل في 3 مباريات فقط الموسم الحالي أمام أتليتكو مدريد أوروبيا وفيورنتينا وليتشي في الدوري الإيطالي.

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