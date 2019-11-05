تشكيل ليلة الأبطال - بوليسيتش وأبراهام يقودان تشيلسي.. زياش حاضر مع أياكس

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

تشيلسي - أياكس

واصل كريستيان بوليسيتش تواجده في التشكيل الأساسي لتشيلسي الذي يواجه مباراة قوية أمام أياكس الهولندي.

الفريقان يلتقيان ضمن رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفرانك لامبارد اعتمد على تامي أبراهام في هجومه كالمعتاد وسط مرافقة ماسون ماونت وويليان.

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أما أياكس فحضر المغربي حكيم زياش كصانع ألعاب لرجال المدرب إيريك تين هاج.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: كيبار أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيلكويتا، كورت زوما، فيكايو توموري، ماركوس ألونسو.

الوسط: جورجينيو، ماتيو كوفاسيتش، ويليان، ماسون ماونت، كريستيان بوليسيتش.

الهجوم: تامي أبراهام.

فيما جاء تشكيل أياكس كالآتي.

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي، جويل فيلتمان، دالي بليند، نيكولاس تاليفكيو.

الوسط: لساندرو مارتينيز، دوني فان دي بيك، دافيد نيريس، حكيم زياش، كوينسي بروميس.

الهجوم: دوسان تاديتش.

ويتقاسم أياكس وتشيلسي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط لكل منهما مع أفضلية الأهداف للفريق الهولندي.

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