تشكيل ليلة الأبطال - جوتزه يقود دورتموند.. إنتر بأسلحته المعتادة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 20:55

كتب : FilGoal

جوتزه

يقود ماريو جوتزه هجوم بروسيا دورتموند في الصدام القوي مع إنترناسيونالي الإيطالي الذي يدخل بأسلحته المعتادة.

الفريقان يلتقيان في رابع جولات دور المجموعات، في لقاء يحدد بشكل كبير فرص التأهل بينهما بعد التساوي بـ4 نقاط.

وجوتزه حل مهاجما في تشكيل المدرب لوسيان فافر في ظل غياب ماركو رويس للإصابة، وتفضيل جلوس باكو ألكاثير على مقاعد البداء.

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أما الأفاعي فاعتمد المدرب أنطونيو كونتي على ستيفن دي فري في الجانب الأيمن.

وجاء تشكيل أسود الفيستفالين كالآتي.

حراسة المرمى: رومان بوركي.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماتس هوميلس، جوليان فيجل، مانويل أكانجي.

الوسط: أكسيل فيتسل، نيكو شولز، جادون سانشو، جوليان براندت، ثورجان هازارد.

الهجوم: ماريو جوتزه.

فيما جاء تشكيل النيراتزوري كالآتي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

الدفاع: دييجو جودين، ستيفان دي فري ، ميلان شكرينيار.

الوسط: أنطونيو كاندريفا، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، ماتياس فيتشينو، كريستيانو بيراجي.

الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

ويحتل إنتر ودورتموند المركز الثاني والثالث على الترتيب في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط لكل منهما مع أفضلية الأهداف للفريق الإيطالي.

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