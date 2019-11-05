في الدرجة الثانية – جمهور المالية يهاجم الإدارة.. وأزمة لأحمد الكأس في الأولمبي

أزمة لأحمد الكأس وهجوم كبير على إدارة مالية كفر الزيات أهلا بكم في ملخص الجولة الثالثة من دوري الدرجة الثانية المصري.

أقيمت اليوم خمس مباريات في المجموعة الثالثة (بحري) وشهدت تسجيل ثمانية أهداف.

دمنهور X الأولمبي

فاز دمنهور على منافسه الأولمبي بهدف مقابل لا شيء لتكون هذه هي ثالثة هزيمة للفريق السكندري خلال الموسم الجاري ويصبح مدرب الفريق أحمد الكأس في أزمة.

سجل هدف المباراة عمار شرف الدين في الدقيقة التاسعة.

وارتفع رصيد دمنهور إلى سبع نقاط.

الحمام X دكرنس

فاز الحمام لأول مرة خلال الموسم الجاري على دكرنس بهدف دون رد سجله يايا كونيه في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة إهدار عماد حلمي لاعب دكرنس فرصة إدراك العادل من ركلة جزاء.

وتجمد رصيد دكرنس عند ست نقاط.

بلدية المحلة X أبو قير للأسمدة

وفي مباراة ممتعة فاز أبو قير للأسمدة على بلدية المحلة بثلاثة أهداف لهدف.

سجل أهداف أبو قير كل من مصطفى الخواجة ومصطفى بهاء ومحمود الملك من ركلة جزاء.

فيما جاء هدف البلدية الوحيد من محمود شهاب.

وتجمد رصيد البلدية عند نقطة واحدة فقط.

فيما ارتفع رصيد أبو قير لخمس نقاط.

بيلا X الرجاء

وفي لقاء آخر تعادل بيلا بقيادة ياسر رضوان مع الرجاء سلبيا دون أهداف.

ووصل رصيد بيلا إلى نقطتين فيما وصل رصيد الرجاء إلى خمس نقاط.

مالية كفر الزيات X فاركو

فاز فاركو على مالية كفر الزيات بهدفين دون رد سجلهما إسلام الفولي من ركلة خلفية مزدوجة وعلي بهيج.

وتصدر فاركو جدول الترتيب بسبع نقاط.

أما مالية كفر الزيات فتجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط.

وشهدت المباراة طرد أيمن مجدي المدير الفني للمالية وهجوم كبير من جماهير الفريق على الإدارة بسبب عدم تدعيم الصفوف.

ويتبقى مباراة وحيدة في الجولة تجمع بين غزل المحلة والمنصورة وتقام غدا الأربعاء.

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