تشكيل ليلة الأبطال - صلاح أساسي في غياب ماني وفيرمينو أمام جينك
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 20:48
كتب : FilGoal
حل محترفنا المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام جينك برابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
لكن صلاح سيتواجد دون رفيقيه في الهجوم روبيرتو فيرمينو وساديو ماني اللذان يجلسان على مقاعد البدلاء.
ويعوض الثنائي أوكسلاد تشامبرلين وديفوك أوريجي، بينما يلعب جيمس ميلنر كظهير أيسر بدلا من أندي روبيرتسون الاحتياطي.
وجاء تشكيل الريدز كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: ألكساندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، جيمس ميلنر.
الوسط: فابينيو، جيني فينالدوم، نابي كيتا.
الهجوم: تشامبرلين، محمد صلاح، أوريجي.
#UCL team news 🔴🔵
Tonight's line-up for matchday 4️⃣...#LIVGEN https://t.co/soXURstQgu— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2019
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن نابولي المتصدر.
بينما يحتل جينك المركز الأخير بنقطة وحيدة.
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