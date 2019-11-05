الدوري الإيطالي يُقدم طلبا لزيادة عدد التغييرات في المباريات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإيطالي

قدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم طلبا لأندية الدرجة الأولى إلى مجلس الاتحاد الدولي من أجل زيادة عدد التغييرات في المباراة من 3 إلى 5.

قائمة المباريات في الدوري الإيطالي تضم 23 لاعبا، إذ يشارك 11 ويجلس 12 على مقاعد البدلاء، ويتم إجراء 3 تغييرات فقط في المباراة.

جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قدم طلبا إلى مجلس الاتحاد الدولي من أجل زيادة عدد التغييرات.

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ويعد مجلس الاتحاد الدولي هو المسؤول عن قوانين اللعبة وجزء من الاتحاد الدولي.

وتستفيد مباريات الدرجة الثالثة والرابعة في إيطاليا من 5 تغييرات.

وحال الموافقة على الطلب سيكون الاتحاد الإيطالي أولى الدوريات الكبرى في أوروبا يحصل على زيادة في عدد التغييرات للمباراة.

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