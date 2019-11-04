ليلة الأبطال – مؤتمر مدرب دورتموند: لا أعرف أي خطة سنلعب بها أمام إنتر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

دوري ابطال أوروبا - دورتموند

بروسيا دورتموند إنتر ميلان ليلة الأبطال

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