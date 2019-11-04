مؤتمر كلوب: لست في مزاج جيد للحديث عن سيتي.. جئت لأتحدث عن لقاء جينك

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 16:38

كتب : FilGoal

مؤتمر كلوب

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الحديث عن مباراة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي مشددا على أن فريقه يركز على مباراة جينك في دوري أبطال أوروبا.

ملعب أنفيلد سيستضيف مباراة ليفربول ضد جينك في دوري الأبطال يوم الثلاثاء، ثم يشهد لقاء القمة المرتقب أمام سيتي يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الإثنين عن سؤاله عن مباراة سيتي: "لست في مزاج جيد للحديث عن لقاء مانشستر سيتي".

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وأضاف المدرب الألماني "جئت لأتحدث عن لقاء جينك أو عن فريقي".

وواصل "لا أفكر في مانشستر سيتي، وليس من الضروري أن أخبر لاعبي فريقي بأن علينا التركيز على المباراة المقبلة ضد جينك".

وأكمل "لدينا طموحات كبيرة في دوري الأبطال، فكل الاحتمالات مفتوحة في المجموعة. يتعين علينا الحصول على النقاط الثلاثة من لقاء جينك".

بالفوز على جينك في بلجيكا الجولة الماضية ارتفع رصيد الريدز إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، فيما استمر جينك بنقطة واحدة في رصيده بالمركز الأخير.

ووجه كلوب رسالة لجماهير أنفيلد بقوله "نحتاج إلى التركيز في هذه المباراة، مثل الفريق، فأنا لا أشك في اللاعبين لأننا لا نفكر في لقاء سيتي، لن يفعل اللاعبون ذلك".

رجال المدرب الألماني يحتلون صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيهم.

الفريقان تنافسا على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي حتى الأنفاس الأخيرة قبل أن يتوج رجال بيب جوارديولا باللقب بفارق نقطة.

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