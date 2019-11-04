ظهرت الإثنين معدات جديدة لإصلاح أرضية ملعب مختار التتش الذي يحتضن تدريبات الأهلي، في انتظار قرار من السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق لبدء العملية.

المعدات ضمن برنامج علم بشأنه FilGoal.com، لتجديد أرضية الملعب على مدار 4 أشهر، ولكن موعد بدايته يعود للسويسري.

وعلم FilGoal.com أن البرنامج الذي يشرف عليه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي، تضمن شراء تلك المعدات لرفع كفاءة الملعب، حيث تعمل تلك المعدات على تسوية النجيلة وتنفيس التربة لتقليل صلابتها، وإزالة الحشائش الضارة من أرضية الملعب.

وقال مصدر داخل النادي لـFilGoal.com إن مع صدور قرار فايلر بإمكانية إصلاح أرضية ملعب النادي، سيبدأ العمل في الأمر فورا مع توفير بديل لاستضافة تدريبات الفريق.

وفي سبتمبر الماضي، وضع الأهلي خطة لتطوير ملعب مختار التتش الذي نال هجوما من قطاع من المتابعين بسبب أرضيته. (طالع التفاصيل)

وحقق الأهلي العلامة الكاملة في الدوري بعد خوضه لثلاث جولات ويحتل حاليا المركز الثالث خلف بيراميدز المتصدر (لعب 5 مباريات) والزمالك الوصيف (لعب 4 مباريات).

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