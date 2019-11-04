في مطلع الموسم الجاري، تعاقد الزمالك مع حارس بتروجت محمد صبحي مقابل 12 مليون جنيه، بشكل طبيعي أصبح صاحب الـ20 عاما الحارس الثالث خلف محمد عواد ومحمد أبو جبل.

ولكن صبحي كان على الموعد حينما احتاجه الزمالك ضد جينيراسيون فوت في دوري الأبطال، والآن يستعد للمنافسة مع عمر رضوان وعمر صلاح على مركز حراسة مرمى منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

FilGoal.com حاور نجوم المنتخب الأوليمبي الذين يحملون لواء حلم التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وموعدنا مع محمد صبحي حارس الزمالك.

"طموحنا لا يتوقف عند الفوز بالبطولة، بل تحقيق مركز مميز في الأولمبياد. ذلك سيجعلنا ننضم للمنتخب الأول"، هكذا بدأ محمد صبحي حديثه مع FilGoal.com.

وأضاف "البطولة في مصر، في بيتنا، ولن تخرج منه. نحن في قمة التركيز و(ربنا مبيضيعش تعب حد)".

انتقل صبحي للحديث عن المنافسة مع رضوان وصلاح قائلا: "هي منافسة شريفة للغاية، من سيشارك سنتمنى له التوفيق ونسانده، الأهم هو الفوز باللقب".

وأكمل "حضور الجماهير أمر إيجابي للغاية، سيجعلنا كلاعبين نبذل كل ما لدينا للفوز".

وعن موقفه الحالي في الزمالك قال: "أريد أن أثبت للناس في النادي أنني لو شاركت، سيكون المبلغ الذي دفعه النادي لضمي قليل".

وأكد "سأثبت أنني لست حارسا صغيرا، سأثبت ذلك للناس في يوم من الأيام. بالطبع أريد المشاركة أساسيا لكن للمدير الفني وجهة نظره ومن يلعب نتمنى له كل التوفيق".

وأوضح "أتمنى التوفيق في البطولة واللعب في الأولمبياد، لأن ذلك سيساعدني على اللعب أساسيا في الزمالك والاحتراف أوروبيا".

وأتم "محمد صلاح غير طموحنا، أنا شخصيا أتمنى اللعب لمانشستر سيتي، ومثلي الأعلى هو مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن".

ويبدأ منتخب مصر الأوليمبي مشواره في البطولة يوم 8 نوفمبر بمواجهة مالي، قبل مواجهة غانا والكاميرون.

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