تقرير: أليجري أبرز مرشح لتدريب بايرن

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 10:30

كتب : FilGoal

مؤتمر أليجري

مثل المخضرمين أرسين فينجر وجوزيه مورينيو، يستمتع ماسيميليانو أليجري بأجازة حاليا بعيدا عن صخب الملاعب وضغوط الإعلام، لكنه قد يعود قريبا جدا من بوابة أحد أعرق أندية القارة العجوز.

بايرن ميونيخ بلا مدرب الآن، بعد إقالته لنيكو كوفاتش الذي رحل من الباب الضيق بعد خسارة كارثية للفريق على يد مضيفه اينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1 يوم السبت في الجولة 10 من الدوري.

بدأ مسؤولوه اتصالات مكثفة من أجل حقبة ما بعد كوفاتش.

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وتقول صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية إن ماسيمليانو أليجري، الذي قاد ميلان ويوفنتوس للفوز بالدوري الإيطالي، هو أبرز مرشح لخلافة كوفاتش.

ويقود بايرن حاليا بصفة مؤقتة هانز-ديتر فليك، المدرب الأسبق لهوفنهايم والمساعد الأسبق ليواخيم لوف في منتخب ألمانيا من 2006 إلى 2014.

وبدأ فليك عمله كمساعد لكوفاتش في الجهاز الفني لبايرن في يوليو الماضي، والآن واتته الفرصة ليبرهن على قدراته التدريبية.

موقف بايرن، حامل اللقب، ليس معقدا في الدوري، فالفريق يبتعد بأربع نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ.

وفي دوري أبطال أوروبا يتصدر مجموعته، التي تضم توتنام الإنجليزي وسرفينا زفيزدا الصربي وأوليمبياكوس اليوناني، بالعلامة الكاملة بعد أول 3 جولات.

أعظم خدعة في التاريخ.. استمع إلى القصة

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بايرن ميونيخ أليجري

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