دوليو الأهلي يغادرون الإمارات للانضمام لمعسكر المنتخب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 11:11

كتب : أحمد الخولي

محمد مجدي أفشة - مصر - بوتسوانا

غادر لاعبو الأهلي الدوليون معسكر الفريق في الإمارات صباح الإثنين، للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن ذلك أتى بعد "بعد الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة بين الجهاز الفني للمنتخب ومسئولي النادي، لتعديل موعد عودة الدوليين إلى القاهرة".

وجاء تعديل موعد عودة الدوليين للقاهرة قبل انتهاء معسكر الفريق بالإمارات، بعدما قرر ريني فايلر المدير الفني للأهلي صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال معسكر الفريق في دبي، والاكتفاء بالتدريبات اليومية التي تقام على ملعب شباب أهلي دبي.

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وتم التنسيق بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره بالمنتخب ليتقرر عودة الدوليين صباح الإثنين، فيما يستمر معسكر الأهلي ليوم الأربعاء.

ويعسكر الأهلي في الإمارات للاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري المصري وخوض مواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري والتي ستقام في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويضم منتخب مصر الذي يواجه ليبيريا وديا يوم الخميس قبل مواجهة كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر، وجزر القمر خارج الديار يوم 19 نوفمبر، الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة، ولاعبي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات.

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