أحمد رفعت يرفض الإفصاح عن سبب تركه لـ الزمالك

رفض أحمد رفعت لاعب الاتحاد كشف أسباب رحيله معارا عن الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي.

أحمد رفعت النادي : الاتحاد السكندري الزمالك

وصرح رفعت (26 عاما) عبر قناة القاهرة والناس "رحلت عن الزمالك لأسباب عديدة لا أريد الحديث فيها".

وأضاف "الموضوع انتهى، لا أحب أن أكون سببا للصداع بأي نوع من الأنواع للنادي الذي لعبت له، ما حدث حدث سواء كنت مذنبا أو مظلوما".

وتابع "سأبذل أقصى جهد لي لتحقيق أهدافي مع الاتحاد، ألعب معارا لمدة موسم".

وارتدى رفعت القميص الأبيض في 2016 وشارك مع الزمالك في 19 مباراة بالدوري وسجل 4 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين على مدار موسمين ونصف الموسم.

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وانتقل رفعت معارا إلى إنبي لمدة نصف موسم في يناير الماضي. ويمتد عقده مع الزمالك إلى 2021.

وظهر رفعت بشكل طيب مع الاتحاد وسجل هدفا في انتصار هام بنتيجة 2-صفر على ضيفه المحرق البحريني يوم الأحد في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأشار رفعت "الوضع مستقر جدا في الاتحاد، إدارة النادي قوية، والجمهور محفز للاعبين، وجهاز فني مميز، لذا كل اللاعبين يظهرون بأفضل مستوى".

وأضاف عن المباراة "كانت قوية ضد فريق منظم، ولم نفز بسهولة، خلقنا فرصا كثيرة، فزنا بنتيجة جيدة".

وأتم أحمد رفعته "نسير بخطى جيدة بفضل الالتزام بتعليمات المدير الفني طلعت يوسف، لم يدخل مرمانا سوى هدف أو اثنين في أول 8 مباريات، وهذا معدل جيد، وسجلنا أهدافا عديدة، ونسعى للسير بنفس المعدل".

ويخوض الاتحاد لقاء الإياب ضد المحرق في 26 نوفمبر.

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