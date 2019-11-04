مروان محسن: أنا بـ"غل" من صن داونز

يسير مروان محسن مهاجم الأهلي على خطى زميله محمد الشناوي بشأن تطلعه لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مجددا في دوري أبطال إفريقيا.

وصرح مروان عبر قناة ناديه "أنا بـ(غل) منذ الموسم الماضي، فالأهلي لا يخسر 5، لم نفهم ما حدث، ولم نكن نسمع بعضنا في الملعب، وأمور لا علاقة لها بكرة القدم".

وأضاف "الكل حزين من هذه المباراة، ولكن بشكل عام نركز ضد أي منافس في البطولة".

وأشار المهاجم الدولي "نسير بخطى جيدة، لقد فزنا بالدوري والسوبر، ونركز هذا الموسم على بطولة إفريقيا، والكل يتدرب بشكل جيد وبجدية في معسكر دبي".

إذا واصل الناديان المسيرة في الموسم الحالي من البطولة، قد يتواجهان في مرحلة إقصائية، فالأهلي يلعب في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلايتينوم بطل زيمبابوي، بينما يقع صن داونز في المجموعة الثالثة رفقة الوداد المغربي واتحاد الجزائر وبترو دي لواندا الأنجولي.

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وتقابل الفريقان في الدور ربع النهائي بالموسم الماضي من البطولة وتفوق صن داونز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وبشأن ما يتردد حول تفكيره في الرحيل عن الأهلي، رد مروان محسن "ألعب في أكبر ناد بإفريقيا والشرق الأوسط، لا أركز فيما يقال عني، أكتفي بالتدريب، فالأهم إسعاد الجماهير ويكون دائما الأهلي رقم 1".

واستطرد "أتمنى لزملائي الخير سواء جلست احتياطيا أو تابعت اللقاء من المدرجات، لأن زميلي سيبادلني الإحساس عندما أشارك أساسيا، بالتأكيد أتمنى المشاركة، ولكن الأهم مصلحة الأهلي والروح بين اللاعبين أهم ما يميزنا".

وواصل مروان محسن "نتطلع لتعويض ما فاتنا، والظروف التي مر بها الفريق في الموسم الماضي، (ريني) فايلر يتحدث دائما مع اللاعبين ويحفظنا كثيرا، فهو أمر جيد".

وأشار في ختام تصريحاته "الطبيب لم يعطني وقتا معينا لخلع الواقي الطبي، أرتديه لتأمين موضع الإصابة ولحين زوال الألم والقلق".

ويستعد الأهلي لاستئناف الدوري المصري الممتاز نهاية نوفمبر الجاري ويلعب أولى مبارياته في دور المجموعات لدوري الأبطال في 29 نوفمبر أمام مضيفه النجم الساحلي.

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