أزبيليكويتا: لا نستخدم VAR بشكل صحيح

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 - 09:37

كتب : FilGoal

أزبيليكويتا

في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا قد ترى الحكم يركض إلى خارج الملعب ليشاهد في شاشة إعادة للقطة جدلية، لكن في إنجلترا لا، تطبيق VAR يبقى مختلفا عن أي مكان آخر.

وهو ما يزعج سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي الذي قال في تصريحات صحفية:"عقدنا اجتماعات كثيرة بشأن VAR، هناك شاشة في الملعب ليستعين بها الحكم ويرى لماذا اتخذ قرارا بعدم احتساب ركلة جزاء. لا نستخدم النظام بطريقة صحيحة، فهو يساعد الحكام على اتخاذ قرارات صحيحة. فهم بشر، مثل اللاعبين".

وواصل الإسباني "نخطئ، لكن لماذا نستخدم النظام بشكل صحيح؟ يصعب فهم الأمر أحيانا، جربت ذلك بنفسي حين سجلت وأُلغي الهدف بعد 10 ثوان، كان أمرا محبطا. بدلا من وقوف الحكم في منتصف الملعب لماذا لا يذهب ليرى إعادات قبل اتخاذ قرار هام، يستحق الأمر أن يقضي دقيقة إضافية ليتخذ القرار الصحيح".

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حتى لا تقل سرعة المباراة بإيقاف اللعب كثيرا، يكتفي الحكام في إنجلترا بقرار معاونيهم الجالسين أمام الفيديو بدلا من التأكد بأنفسهم عن طريق مشاهدة اللقطات الجدلية في شاشة منصوبة خارج الملعب مباشرة.

ويُطبق VAR في الموسم الحالي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحتى الآن أثار الكثير من الجدل، وأيضا امتعاض العديد من المدربين مثل جوسيب جوارديولا ويورجن كلوب قائدي مانشستر سيتي وليفربول على الترتيب.

ورغم أن تشيلسي فاز يوم السبت على مضيفه واتفورد بهدفين لهدف في الجولة 11 من الدوري، إلا أن أزبيليكويتا لا يعجبه قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لأصحاب الأرض كادوا بعدها يحرمون البلوز من الانتصار.

ويستعد تشيلسي لمباراة قوية يوم الثلاثاء ضد ضيفه أياكس الهولندي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثم يستضيف جاره اللندني كريستال بالاس في 9 نوفمبر.

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