السومة ردا على مرتضى منصور: لا أعرف مشاكلك مع جروس ولكننا لن نهبط

رد السوري عمر السومة نجم أهلي جدة على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن هبوط الفريق السعودي بعد التعاقد مع المدرب كريستيان جروس.

عمر السومة النادي : الأهلي

وعاد جروس لقيادة أهلي جدة، بعدما رحل عن قيادة الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي.

وقال السومة لبرنامج "الدوري مع وليد": "احترم السيد مرتضى منصور، فهو رئيس ناد كبير في الوطن العربي".

وتابع "لا أعرف إذا كان لديه مشاكل مع جروس، ولكن هبوط أهلي جدة أمر صعب جدا".

وواصل "تلقيت اتصالات من منتخب وفريق خليجيين يطلبان مني المساعدة في التعاقد مع جروس قبل عودته لأهلي جدة".

وامتدح مدربه "جروس أفضل مدرب في الدوري السعودي، حققت معه 4 بطولات وكنت هدافا للدوري لمدة 3 مواسم وأجمل أيام مسيرتي الكروية كانت معه واسألوا كل اللاعبين".

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#الدوري_مع_وليد



عمر السومة - لاعب #الأهلي: كنت رافضاً لقرار إقالة المدرب الأسبق للأهلي بابلو غويدي.. احترم مرتضى منصور ولكن أقول له من الصعب هبوط الأهلي. pic.twitter.com/St4FXSHue7 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) November 3, 2019

وكشف السومة عن طلبه الرحيل عن أهلي جدة أكثر من مرة، قبل التراجع عن قراره.

وأوضح "اتفقت مع النصر بعد نهاية الموسم الماضي بشكل شفهي دون توقيع، ولكنني لم أشعر بالراحة لأتراجع في النهاية وأقرر الاستمرار في أهلي جدة حتى دون زيادة في العقد".

ثم أضاف "بعد الخروج الآسيوي أمام الهلال هذا الموسم طلبت من إدارة أهلي جدة الرحيل، وخرج الخبر بطريقة لا أعرفها ولكن هناك أمر سلبي في الأهلي يتعلق بتسريب الأخبار".

وأكمل "الإدارة رفضت رحيلي، وطلبت الأمر مجددا بعد مباراة العدالة في الدوري ولكن بعد تدخل بعض الشخصيات واللاعبين تراجعت خاصة أنني بداخلي كنت أريد الاستمرار".

كما كشف السومة عن ترشيحه أحمد الصالح قائد منتخب سوريا الذي كان قريبا من الانضمام للأهلي من قبل وعمر ميداني مدافع بيراميدز السابق للانضمام لأهلي جدة.

وعن ذلك، قال: "ذكرت اسم الصالح وعمر ميداني للانضمام لأهلي جدة في الانتقالات الشتوية الماضية، وطالبت الإدارة بمراقبة أحمد الصالح في مباراة لمنتخب سوريا ولكنهم ضموا مدافعا برازيليا".

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