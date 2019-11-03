خاص الإسماعيلي يعدد إيجابيات الخسارة وديا أمام الإنتاج الحربي

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 23:02

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

عدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي إيجابيات من الخسارة الودية أمام الإنتاج الحربي.

الإسماعيلي خسر وديا أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف في لقاء ودي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري.

وقال المنياوي: "حزنت من الخسارة الودية أمام الإنتاج الحربي".

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وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكن هناك بعض الإيجابيات في المباراة مثل أداء البدلاء".

وتابع "أتمنى أن تسود تلك الروح لدى اللاعبين حيث يكون الهدف في أي مباراة سواء ودية أو رسمية هو الفوز".

وذكر "مدحت فقوسة ومحمد مخلوف ومصطفى فارس ومحمد هاشم كلها أسماء ظهرت بشكل جيد جدا في المباراة".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من 4 مباريات.

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