طلعت يوسف: جبهة الاتحاد اليسرى سر الفوز على المحرق
الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 22:44
كتب : FilGoal
أبدى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ارتياحه للتفوق على المحرق البحريني.
الاتحاد تغلب على ضيفه المحرق 2-0 في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية على استاد الإسكندرية. (طالع التفاصيل)
وصرّح يوسف بعد المباراة: "اهتمامنا الأكبر كان عدم تلقي أهداف في ملعبنا".
وأضاف عبر أبو ظبي الرياضية: "مباراة العودة ستحسم التأهل، ولدينا فترة زمنية كافية لتحضير أنفسنا".
وشدد: "ستكون مباراة صعبة على الفريقين".
وأتم: "جبهتنا اليسرى كانت مميزة للغاية هجوميا لدرجة أن ظهيرنا السيد سالم عانى من شد عضلي في نهاية المباراة، ومن هذه الجبهة تحصلنا على ركلة الجزاء وسجلنا الهدف الثاني".
اقرأ أيضا:
بيراميدز يحقق إنجازا تاريخيا في الكونفدرالية
الاتحاد يحقق نتيجة إيجابية أمام المحرق البحريني
بالفيديو - ليلة الفاجعة في الدوري الإنجليزي