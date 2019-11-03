طلعت يوسف: جبهة الاتحاد اليسرى سر الفوز على المحرق

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 22:44

كتب : FilGoal

طلعت يوسف - الاتحاد

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ارتياحه للتفوق على المحرق البحريني.

الاتحاد تغلب على ضيفه المحرق 2-0 في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية على استاد الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وصرّح يوسف بعد المباراة: "اهتمامنا الأكبر كان عدم تلقي أهداف في ملعبنا".

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وأضاف عبر أبو ظبي الرياضية: "مباراة العودة ستحسم التأهل، ولدينا فترة زمنية كافية لتحضير أنفسنا".

وشدد: "ستكون مباراة صعبة على الفريقين".

وأتم: "جبهتنا اليسرى كانت مميزة للغاية هجوميا لدرجة أن ظهيرنا السيد سالم عانى من شد عضلي في نهاية المباراة، ومن هذه الجبهة تحصلنا على ركلة الجزاء وسجلنا الهدف الثاني".

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