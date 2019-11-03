البدري يسمح بحضور الإعلام في التدريب الأول للمنتخب

قرر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، السماح بحضور الإعلاميين للتدريب الأول للمنتخب يوم الثلاثاء.

وسائل الإعلام المختلفة ستكون قادرة على تغطية أول 15 دقيقة من التدريبات، في اليوم الأول للمعسكر التحضيري لمعسكر نوفمبر الجاري.

وينطلق المران في الخامسة مساء الثلاثاء على استاد برج العرب الرئيسي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم الخميس المقبل، استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

مصر تواجه كينيا أولا يوم 14 نوفمبر الجاري، ثم تلعب أمام جزر القُمر يوم 18.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن انضمام أحمد أيمن منصور لقائمة المنتخب بدلا من أيمن أشرف الذي تعذر استخراج أوراق سفره.(طالع التفاصيل)

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