بالفيديو - إصابة +18.. سون يبكي بعد تدخل كسرت على إثره ساق جوميش

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 20:20

كتب : FilGoal

إصابة جوميش

إثر تدخل الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنام، تعرض أندري جوميش لاعب إيفرتون لإصابة بالغة بعدما كسرت ساقه يوم الأحد.

أندري جوميش

النادي : إيفرتون

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر
إيفرتون

ويلعب توتنام ضد إيفرتون في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 81 تدخل سون على أندري جوميش قبل أن يسقط اللاعب البرتغالي على الأرض بعدما تعرضت ساقه للكسر.

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وحصل سون على بطاقة حمراء بسبب تدخله على جوميش قبل أن يبكي بعد رؤية مدى قوة إصابة الأخير.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق ودخل رجال الإسعاف والأطباء لأرض الملعب لنقل اللاعب خارج الملعب

وأثناء توقف المباراة دخل الكثير من اللاعبين في نوبة بكاء حزنا على اللاعب جوميش متأثرين بإصابته الخطيرة.

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