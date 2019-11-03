التشكيل – بيراميدز يواجه يانج أفريكانز دون مهاجم صريح

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 19:04

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - الإنتاج - عبد الله السعيد

أبقى سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز، على مهاجمه جون أنتوي على مقاعد البدلاء في مواجهة يانج أفريكانز.

بيراميدز يستقبل يانج أفريكانز التنزاني على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ 32 (مكرر) لكأس الكونفدرالية.

ويسعى بيراميدز لتأكيد فوزه على يانج أفريكانز 2-1 حتى يضمن وصوله إلى دور المجموعات.

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تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار – عبد الله بكري – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي

الهجوم: إريك تراوري – عبد الله السعيد - محمد فاروق

دكة البدلاء: مهدي سليمان – علي جبر - أحمد توفيق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – جون أنتوي – دودو الجباس

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