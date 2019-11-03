كريم حافظ يشارك في تعادل قاسم باشا القاتل أمام ملاطية

شارك كريم حافظ في تعادل فريقه قاسم باشا 2-2 أمام ملاطية سبور بالجولة العاشرة للدوري التركي.

بنجالي فودا كويتا، وعبد الرحمن خليلي سجلا هدفي قاسم باشا. فيما سجل أديس ياهوفيتش، وفيسيل ساري (بالخطأ في مرماه) هدفي الضيوف.

قاسم باشا رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، فيما فرّط ملاطية فرصة القفز إلى الصدارة واكتفى برفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع.

وشارك حافظ في المباراة كاملةً، ليكون هذا ظهوره التاسع في الدوري التركي هذا الموسم من أصل 10 مباريات خاضها فريقه.

حافظ (23 عاما) خلق فرصة للتسجيل، وراوغ مرة واحدة، وأبعد الكرة 5 مرات عن مناطق فريقه، وقام بتدخل واحد، وأقدم على اعتراضين، وأرسل 5 عرضيات و8 كرات طولية.

ومرر حافظ 46 كرة بنسبة نجاح 89,1%.

قاسم باشا تقدم مبكرا منذ الدقيقة 13 بواسطة الغيني كويتا، قبل أن يسجل ملاطية هدفين متتالين في الدقيقتين 63، و86 عن طريق ياهوفيتش، وساري.

إلا أن السويدي صاحب الأصول الفلسطينية عبد الرحمن خليلي أدرك التعادل لـ قاسم باشا في الوقت القاتل.

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