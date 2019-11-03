في الدرجة الثانية – مفاجأة مدوية في مجموعة الصعيد.. وإثارة كبيرة بين سوهاج وبترول أسيوط

مفاجأة مدوية وحفاظ على صدارة وإثارة كبيرة في الجولة الثالثة من مجموعة الصعيد في الدوري الدرجة الثانية في مصر.

نادي شبان قنا بقيادة كمال الزين حقق مفاجأة مدوية بعدما نجح في الانتصار على فريق الإعلاميين بهدف مقابل لا شيء.

هدف انتصار شبان قنا جاء عن طريق إبراهيم حسن في الشوط الأول.

فارق إمكانيات مالية وقيمة تسويقية كبيرة لصالح الإعلاميين، وفي النهاية انتصر شبان قناة ليرتفع رصيده للنقطة السادسة.

وحافظ فريق بني سويف بقيادة حسن موسى على صدارة المجموعة بعد تحقيق الانتصار الثالث على التوالي مع عدم تلقي أي أهداف.

وانتصر فريق بني سويف بهدفين مقابل لا شيء عن طريق على "وزة" ومحمود مكي على حساب المنيا، ليتوقف رصيد الأخير عند نقطة واحدة.

وفي مباراة مثيرة للغاية انتصر فريق بترول أسيوط على سوهاج بثلاثية مقابل هدفين.

محمود كمال تقدم أولا لـ بترول أسيوط قبل أن يتعادل محمد عبد السميع لـ سوهاج ويتقدم الأخير بهدف ثان قبل أن يتعادل بترول أسيوط ويعود للتقدم من علامة الجزاء عن طريق إيهاب فؤاد.

وارتفع رصيد بترول أسيوط للنقطة السادسة.

ووصل رصيد فريق البنك الأهلي إلى 7 نقاط بعد الفوز على الفيوم بهدف مقابل لا شيء عن طريق إسلام "سولاري".

وتعادل فريق ديروط بقيادة فنية أولى لـ حمادة رسلان مع طهطا بهدفين لكل فريق.

حمادة زيدان تكفل بتسجيل ثنائية ديروط، بينما سجل أحمد ماهر ثنائية طهطا، ليحصد كلا الفريقين النقطة الثانية.

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