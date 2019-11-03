نائب رئيس موناكو السابق: مبابي أخبرني أن ريال مدريد سينتظره

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 17:36

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

كشف فاديم فاسيليف نائب رئيس موناكو السابق، عن الحديث الذي جمعه بـ كيليان مبابي وقت انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان.

مبابي فضّل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 رغم اهتمام ريال مدريد، وفاسيليف أوضح أن الفرنسي الشاب لا يستبعد اللعب للفريق الإسباني في المستقبل.

فاسيليف صرّح عبر برنامج "تيلي فوت"الفرنسي: "مبابي أخبرني: أعتقد (أن الانتقال لـ ريال مدريد) مبكر للغاية، لعبت عاما واحدا فقط في بلادي، وأنحدر من باريس، لا أريد الرحيل بهذه الطريقة، أريد أن أصير لاعبا عظيما هنا أولا، وريال مدريد سينتظرني".

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وأضاف: "لم يخطئ بالتوقيع مع باريس سان جيرمان، لأن ريال مدريد سيدق بابه عاجلا أم آجلا، أخبرني أن ريال مدريد سينتظره".

وأتم: "مبابي يريد الفوز بالألقاب هنا، دوري أبطال أوروبا هو هوسه الأكبر".

مبابي (20 عاما) انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 135 مليون يورو في ثاني أغلى صفقة بالتاريخ، بعد أن لعب له معارا لمدة موسم.

بطل العالم 2018 خاض مع الفريق العاصمي 97 مباراة من وقتها، سجل فيها 69 هدفا، وصنع 36.

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