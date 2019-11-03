ماركا: دورتموند يتصدر سباق ضم موهبة فالنسيا

اتخذ نادي بوروسيا دورتموند خطواته الأولى في محاولات ضم فيران توريس موهبة نادي فالنسيا، والذي يتسابق على ضمه كل من ليفربول وبرشلونة وتوتنام، حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن دورتموند تابع اللاعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما خلال الموسم الجاري وينوي التحرك لضمه خلال السوق الصيفية المقبلة.

صاحب الـ19 عاما والذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر تم تصعيده للفريق الأول في فالنسيا في يناير 2018.

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن دورتموند سيضمه تعويضا لرحيل جادون سانشو المحتمل خلال الصيف المقبل.

وشارك توريس خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ولعب فران توريس بقميص الخفافيش في 65 مباراة حتى الآن سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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