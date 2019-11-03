ماركا: دورتموند يتصدر سباق ضم موهبة فالنسيا

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 15:32

كتب : FilGoal

فران توريس

اتخذ نادي بوروسيا دورتموند خطواته الأولى في محاولات ضم فيران توريس موهبة نادي فالنسيا، والذي يتسابق على ضمه كل من ليفربول وبرشلونة وتوتنام، حسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن دورتموند تابع اللاعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاما خلال الموسم الجاري وينوي التحرك لضمه خلال السوق الصيفية المقبلة.

صاحب الـ19 عاما والذي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر تم تصعيده للفريق الأول في فالنسيا في يناير 2018.

أخبار متعلقة

بالفيديو - فالنسيا يمنع إشبيلية من تقاسم الصدارة مع برشلونة تقرير: برشلونة يرغب في التعاقد مع مدير فالنسيا الرياضي بالفيديو - بنفيكا يخطف الفوز الأول من ليون.. وليل يرفض الهزيمة أمام فالنسيا

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن دورتموند سيضمه تعويضا لرحيل جادون سانشو المحتمل خلال الصيف المقبل.

وشارك توريس خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ولعب فران توريس بقميص الخفافيش في 65 مباراة حتى الآن سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

طالع أيضا

تايمز: أرسنال يجتمع بـ مورينيو.. ومهلة أخيرة لـ إيمري

الأهلي: الثلاثي الدولي يسافر من الإمارات إلى بلاده.. وكاف لم يخطرنا بملعب مباراة النجم

صور في الجول - الأهلي يضع سياجا حول ملعب التتش

قائمة كينيا – وانياما ولاعب في الدوري المصري ضمن 25 لاعبا لمواجهة مصر

4 أشياء تعلمناها من تعثر ريال مدريد ضد بيتيس.. هازارد ليس رونالدو

في إسبانيا في ألمانيا سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الكونفدرالية - بيراميدز ضد يانج أفريكانز 2 دقيقة | إفريقيا
قرعة كأس ألمانيا.. مواجهات متوسطة لـ بايرن ودورتموند 12 دقيقة | أوروبا
التشكيل – قمر يقود هجوم الاتحاد أمام المحرق 20 دقيقة |
اتحاد الكرة يبرئ نفسه أمام مجلس النواب من أزمة التصويت لصلاح في جوائز الأفضل 41 دقيقة | المحترفون
التشكيل – بيراميدز يواجه يانج أفريكانز دون مهاجم صريح 51 دقيقة | إفريقيا
مدرب سوهاج لـ في الجول: استقلت لأن شيء غير طبيعي يحدث.. ورئيس النادي يرد ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد "هروب اللاعب لـ إسبانيا".. مدرب الأهلي 2001 لـ في الجول: لم أظلمه ولن نقف على أحد 2 مارسيلو: طالبوني بالصلاة يوميا كي لا يهينني صلاح 3 البدري يعقب على تصريحات مرتضى.. يكشف رسالته لـ الخطيب و"الثقة" قبل تدريب المنتخب 4 تركي آل الشيخ يتحدث عن الأهلي ويصرح: دعم الزمالك؟ إذا حدث سيكون للفريق الذي أُشجعه

قد ينال إعجابك