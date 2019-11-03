بيلد: بايرن يمنح فرصة أخيرة لـ كوفاتش

الأحد، 03 نوفمبر 2019 - 15:18

كتب : FilGoal

كوفاتش

يبدو أن نادي بايرن ميونيخ قد منح نيكو كوفاتش مدربه الفرصة الأخيرة للحفاظ على وظيفته بعد الخسارة بنتيجة 5-1 من إينتراخت فرانكفورت في الدوري، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من احتلال المركز الرابع في الدوري الألماني، إلا أن إدارة بايرن منحته مهلة مباراتين لقلب الموقف واستعادة توازن الفريق.

بايرن خسر بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري الألماني أمام إينتراخت فرانكفورت، ليحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

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وكانت نفس الصحيفة قد نشرت تقريرا في وقت سابق قالت فيه، إن بايرن يفكر في الحصول على خدمات رالف رانكيك مدير قسم تطوير كرة القدم في شركة ريد بول المالكة لعدد من الأندية باسمها أبرزها سالزبرج ولايبزج.

نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ تولى تدريب الفريق في صيف 2018 وقاد الفريق للفوز بالثلاثية المحلية في موسمه الأول.

وخسر العملاق البافاري لقب كأس السوبر الألماني مطلع الموسم الجاري بنتيجة 2-0 ضد بوروسيا دورتموند مع بداية الموسم الجاري.

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