ماني: لم أصل لمستوى رونالدو وميسي بعد

يعتقد ساديو ماني نجم ليفربول أن المستوى المبهر الذي يقدمه حاليا لا يقترب من مستوى ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

الثلاثي مع نجمنا المصري محمد صلاح ضمن 30 لاعبا يتنافسون على جائزة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة (التفاصيل).

وقال ماني في تصريحات أبرزتها جريدة ستار: "رونالدو وميسي مثل الوحوش، وأعتقد أنني ما زلت بعيدًا عنهما".

وأضاف الدولي السنغالي "سأبذل قصارى جهدي لأقترب منهم قليلاً".

وتقاسم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جائزة الب في 10 من الـ11 سنة الماضية.

وواصل ماني "لقد كان دائمًا حلم طفولتي أن أكون أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، وهذا يرجع إلى ثمار المجهود الذي كنت أبذله لفترة طويلة".

وأتم "في حالة تتويجي بالكرة الذهبية سيكون الشعب السنغالي وأصدقائي وعائلتي سعداء للغاية، وسأكون سعيدًا بالطبع، وأعتقد أن هذا يعد مصدرًا إضافيًا للتحفيز بالنسبة لي".

الدولي السنغالي قاد منتخب بلاده إلى نهائي أمم إفريقيا 2019 قبل الخسارة أمام الجزائر، فيما توج بدوري الأبطال، وخسر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة.

يذكر أن الثلاثي فيرجيل فان دايك وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يتوج بها الدولي الأرجنتيني.

video:1

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة فرانس فوتبول في شهر ديسمبر المقبل.

المرشحون للجائزة هم:-

محمد صلاح (ليفربول/مصر)

إدين هازارد (ريال مدريد/بلجيكا)

ماركينيوس (باريس سان جيرمان/البرازيل)

رحيم سترلينج (مانشستر سيتي/إنجلترا)

جواو فيلكس (أتليتكو مدريد/البرتغال)

ليونيل ميسي (برشلونة/الأرجنتين)

رياض محرز (مانشستر سيتي/الجزائر)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي/بلجيكا)

كاليدو كوليبالي (نابولي/السنغال)

أنطوان جريزمان (برشلونة/فرنسا)

فيرجيل فان دايك (ليفربول/هولندا)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي/البرتغال)

روبرتو فيرمينو (ليفربول/البرازيل)

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ/بولندا)

سون هيونج مين (توتنام/كوريا الجنوبية)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس/البرتغال)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول/هولندا)

أليسون بيكر (ليفربول/البرازيل)

كريم بنزيمة (ريال مدريد/فرنسا)

ماتياس دي ليخت (يوفنتوس/هولندا)

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول/إنجلترا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/فرنسا)

مارك أندري تير شتيجن (برشلونة/ألمانيا)

بيير إيمريك أوباميانج (أرسنال/الجابون)اني

دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام/هولندا)

هوجو لوريس (توتنام/فرنسا)

ساديو ماني (ليفربول/السنغال)

دوسان تاديتش (أياكس أمستردام/صربيا)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي/الأرجنتين)

فرينكي دي يونج (برشلونة/هولندا)

طالع أيضا

تايمز: أرسنال يجتمع بـ مورينيو.. ومهلة أخيرة لـ إيمري

الأهلي: الثلاثي الدولي يسافر من الإمارات إلى بلاده.. وكاف لم يخطرنا بملعب مباراة النجم

صور في الجول - الأهلي يضع سياجا حول ملعب التتش

قائمة كينيا – وانياما ولاعب في الدوري المصري ضمن 25 لاعبا لمواجهة مصر

4 أشياء تعلمناها من تعثر ريال مدريد ضد بيتيس.. هازارد ليس رونالدو