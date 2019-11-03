التشكيل - أحمد جمعة يقود المصري أمام كوت دي أور

يعود أحمد جمعة أساسيا مع المصري، بعد تعافيه من إصابة، وظهوره بشكل طيب الأسبوع الماضي أمام كوت دي أور، حين شارك كبديل وسجل هدفا.

ويستضيف المصري يوم الأحد فريق كوت دي أور المنتمي لسيشل في إياب ملحق الكونفدرالية، مباراة تنطلق في تمام الثالثة عصرا وتنقلها قناة أون سبورت.

ويدخل المصري المباراة بأسبقية ممتازة بعدما سحق منافسه بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب.

ويبدأ المدرب إيهاب جلال المباراة بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: أحمد عبد الفتاح

الدفاع: عمر كمال - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - حسن علي

وسط الملعب: حسين رجب - فريد شوقي - سعيدو سيمبوري - إسلام عطية

الهجوم: أحمد جمعة - محمود وادي

وإذا تأهل المصري لدور المجموعات سينتظر قرعة تحدد منافسيه.

وقد يواجه مواطنه بيراميدز، في حال تأهل الأخير لنفس المرحلة.

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