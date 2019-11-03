مستشفى الأهلي – آشعة جديدة لـ متولي.. وقناع جديد مصمم خصيصا لـ مروان

أجرى محمود متولي مدافع الأهلي أشعة جديدة في الإمارات، على هامش المعسكر المقام حاليا، وتم عرضها على استشاري ألماني في دبي للاطمئنان على حالته بشكل أفضل والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك، وأبعدته عن المشاركة الجماعية

.

وأصيب متولي بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المباريات الرسمية.

وأوصى الاستشاري الألماني الذي تم عرض الأشعة عليه بعدم الاستعجال في عودة متولي للملاعب، والتمهل في تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يسير عليه منذ إصابته في لقاء السوبر.

وينفذ متولي برنامجا تأهيليا في صالة الجيم داخل فندق الإقامة منذ وصول بعثة الفريق إلى الإمارات يوم الخميس الماضي.

وكذلك، يتوجه مروان محسن مهاجم الفريق إلى أحد المراكز الطبية في دبي خلال الساعات المقبلة، لإجراء قياسات جديدة، قبل تصميم قناع الوجه الجديد الذي سيعود به إلى القاهرة، وسيكون ملازما له في المرحلة المقبلة خلال التدريبات اليومية والمباريات الرسمية.

وألغى الأهلي فكرة الاستعانة بقناع وجه من إسبانيا، واستغل الجهاز الطبي وجود الفريق في معسكر الإمارات للتوجه إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة التي يشرف عليها أطباء من أوروبا؛ لتفصيل قناع وجه لمروان محسن على أن يعود به إلى القاهرة.

وكان طبيب الفريق خالد محمود، قد استعان بقناع وجه مؤقت للمهاجم الدولي خلال الفترة الماضية، بعد اكتمال جاهزيته طبيا وعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وخضع لعملية جراحية وبرنامج علاجي، قبل مشاركته في مران الفريق، بعد التأكد من جاهزيته وشفائه بشكل تام من الإصابة.

اقرأ أيضا

تايمز: أرسنال يجتمع بـ مورينيو.. ومهلة أخيرة لـ إيمري

الأهلي: الثلاثي الدولي يسافر من الإمارات إلى بلاده.. وكاف لم يخطرنا بملعب مباراة النجم

صور في الجول - الأهلي يضع سياجا حول ملعب التتش

قائمة كينيا – وانياما ولاعب في الدوري المصري ضمن 25 لاعبا لمواجهة مصر

4 أشياء تعلمناها من تعثر ريال مدريد ضد بيتيس.. هازارد ليس رونالدو