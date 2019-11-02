بالفيديو - ركلتا جزاء وعنصرية وطرد.. روما يتخطى نابولي في دربي الشمس

حضرت الإثارة في دربي الشمس بين روما ونابولي.. ركلتا جزاء إحداهما أهدرت وتوقف بسبب هتافات عنصرية و3 أهداف، وبطاقة حمراء.

روما تخطى نابولي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأولمبيكو في العاصمة ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي.

هدفا الجيالوروسي سجلهما نيكولو زانيولو وجوردان فيرتو، بينما أحرز أركاديوش ميليك هدف البارتينوبي الوحيد.

وألكساندر كولاروف أهدر ركلة جزاء لأصحاب الأرض مع الشوط الأول، وتلقى مدافع الذئاب يلدرم ميرت تشيتين بطاقة حمراء مع نهاية اللقاء.

المباراة بدأت بتبادل الفرص بين الفريقين مع أفضلية لـ روما الذي باغت بعدة تسديدات بعيدة قبل أن يحين موعد هز الشباك.

المتألق زانيولو تسلم الكرة من خارج منطقة الجزاء وأطلق صاروخية بيسراه، بعدما دخل المنطقة، في المقص الأيسر للحارس أليكس ميريت مع الدقيقة 19.

والضغط تواصل بتسديدة قوية من كولاروف أبعدها الحارس بصعوبة، قبل أن تُحتسب بركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد لمس الكرة يد خوسيه كاييخون.

كولاروف انبرى للركلة وسددها أرضية في الزاوية اليمنى لكن ميريت كان بالمرصاد وأبعدها.

دقيقتان فقط بعدها كاد نابولي يعادل النتيجة من رأسية جيوفاني دي لورينزو لكن الأرض انشقت وظهر كريس سمولينج ليبعدها من على الخط بطريقة رائعة.

فرض الضيوف لاحقا سيطرتهم وهددوا المرمى في عدة مناسبات كان أبرزها رأسية أدين دجيكو في العارضة وأخرى في القائم.

لكن مع الشوط الثاني كان روما يزيد الغلة.

⚽ vs. Udinese ⚽ vs. AC Milan ⚽ vs. Gladbach ⚽ vs. Napoli Nicolo Zaniolo has scored in four straight games for Roma ⚡ pic.twitter.com/JCWEWSLNOc — B/R Football (@brfootball) November 2, 2019

ركلة جزاء أخرى احتسبها الحكم بعد لمس الكرة مجددا ليد المدافع ماريو روي، وهنا انبرى فيرتو للكرة بدلا من كولاروف ليسكنها الشباك في الدقيقة 55.

والرد جاء من ميليك في الدقيقة 72 من هجمة مرتدة سريعة وعرضية أرضية من الجانب الأيمن لم تكن بحاجة سوى لباطن قدم البولندي.

بعد ذلك توقف اللقاء لما يقارب 5 دقائق نتيجة هتافات مدرج روما الجنوبي العنصرية تجاه مدينة نابولي والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

وحاول دجيكو تهدئة جماهيره التي تعرضت لعقوبة في 2014 نتيجة نفس الموقف.

وإثارة دربي الشمس أبت إلا أن تنتهي ببطاقة حمراء لمدافع روما يلدرم تشيتين.. نابولي واصل تدهوره في الدوري وروما حافظ على نتائجه المتناسقة بالآونة الأخيرة.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 22 نقطة متجاوزا أتالانتا إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيده نابولي عند 18 نقطة بالمركز السادس.

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