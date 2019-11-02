التشكيل - النني أساسي مع بشكتاش ضد أنطاليا

يواصل الدولي المصري محمد النني الظهور أساسيا مع فريقه بشكتاش ضد مواجهة أنطاليا سبور في الجولة العاشرة من الدوري التركي.

محمد النني النادي : بشكتاش بشكتاش

ودفع المدرب عبد الله أفسي باللاعب المصري أساسيا في وسط الملعب في المواجهة التي تقام على ملعب فريق أنطاليا.

بشكتاش يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أنطاليا سبور المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

وجاء تشكيل بشكتاش كالآتي:

المرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: جوكان – فيدا – رويز – ريبوكو.

الوسط: محمد النني – أتيبا – لينس.

الهجوم: عبد الله ديابي – لياييتس – أوموت.

النني انضم لصفوف بشكتاش التركي بداية الموسم الحالي قادما من أرسنال الإنجليزي.

طالع أيضا

تعرف على أسعار تذاكر مباريات كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما

والدة رونالدو: المافيا حرمته جوائز عديدة

الفراعنة في الأوليمبياد (2) - العدوان يحرم مصر من ملبورن.. وظهور تاريخي في أمستردام

كلوب ينتقد مسؤولي كرة القدم

مقتل لاعبة كرة قدم في جامايكا

كلوب: صلاح بخير