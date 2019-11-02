التشكيل - النني أساسي مع بشكتاش ضد أنطاليا

السبت، 02 نوفمبر 2019 - 18:05

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

يواصل الدولي المصري محمد النني الظهور أساسيا مع فريقه بشكتاش ضد مواجهة أنطاليا سبور في الجولة العاشرة من الدوري التركي.

محمد النني

النادي : بشكتاش

بشكتاش

ودفع المدرب عبد الله أفسي باللاعب المصري أساسيا في وسط الملعب في المواجهة التي تقام على ملعب فريق أنطاليا.

بشكتاش يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل أنطاليا سبور المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

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وجاء تشكيل بشكتاش كالآتي:

المرمى: لوريس كاريوس.

الدفاع: جوكان – فيدا – رويز – ريبوكو.

الوسط: محمد النني – أتيبا – لينس.

الهجوم: عبد الله ديابي – لياييتس – أوموت.

النني انضم لصفوف بشكتاش التركي بداية الموسم الحالي قادما من أرسنال الإنجليزي.

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