ركلة جزاء جدلية لـ برشلونة؟ تقنية الفيديو تفشل في رصد التسلل
السبت، 02 نوفمبر 2019 - 17:57
كتب : FilGoal
تقدّم برشلونة بالهدف الأول على مضيفه ليفانتي في مباراة الجولة 12 للدوري الإسباني على ملعب سيوتات دي فالنسيا.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
خورخي ميرامون عرقل نيلسون سيميدو، ليحتسب الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز ركلة جزاء، انبرى ميسي لتنفيذها بنجاح في الدقيقة 38.
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لكن بعد 7 دقائق في نهاية الشوط الأول، قام المخرج بإعادة لقطة ركلة الجزاء من بدايتها، ليتبين أن أنطوان جريزمان كان في موقف تسلل أثناء بناء الهجمة.
على أي حال، كان هذا الهدف هو الرقم 500 لـ ميسي في مسيرته بالقدم اليسرى، بنسبة 82,1% من إجمالي أهدافه الـ 609.
وهو الهدف رقم 20 لـ ميسي في شباك ليفانتي، أكثر من سجل في شباكهم عبر التاريخ.
وهي ركلة الجزاء رقم 53 التي يسجلها ميسي في مسيرته بالدوري الإسباني، وهو الثالث على هذا الصعيد خلف كريستيانو رونالدو صاحب الـ 61 ركلة ناجحة، وأوجو سانشيز صاحب الـ 56 ركلة ناجحة.
عقدة ليفانتي تتأكد بهذا الهدف، إذ لم يسبق له أن خرج بشباك نظيفة أبدا في تاريخ مواجهاته بالدوري أمام برشلونة.
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