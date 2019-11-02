مران الزمالك - ظهور طيب لعبد الغني والسعيد.. وانضمام 3 ناشئين

ظهر اللاعبان محمد عبد الغني وعمر السعيد بشكل طيب يوم السبت خلال المران الصباحي للزمالك في معسكره المغلق المقام في مدينة السادس من أكتوبر.

واطمأن المدرب الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" على اللاعبين الإثنين العائدين من إصابة.

وانضم 3 ناشئين للمعسكر هم أحمد عيد وحسام عبد المجيد (مواليد 2001) ومحمد طارق (مواليد 2002)، بعد مشاركتهم أمام حرس الحدود يوم الجمعة في بطولة الجمهورية.

بينما عاد يحيى مفتاح ويوسف مرعي ويوسف محمود من المعسكر إلى فريق الزمالك مواليد 1999 للمشاركة معه أمام إنبي يوم الأحد في بطولة الجمهورية للناشئين.

وخلال المران، حرص ميتشو على تخفيف الحمل البدني وتأهيل اللاعبين بتدريب استمر 45 دقيقة.

وخاض اللاعبون مرانا إضافيا مساء السبت.

وخصص دراجون مدرب حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي فقرة تدريبية لحراس المرمي وذلك علي هامش المران اعتمد خلالها علي تدريبهم علي أمور فنية خاصة برد الفعل والتعامل مع الكرات القادمة من الخصم والمرونة والسرعة في التعامل معها.

وشهد مران الحراس، مشاركة محمد أبوجبل بشكل طبيعي عقب انهائه البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، كما شارك محمد عواد ، والحارس الشاب محمد شريف مواليد ٢٠٠٠ الذي قام الجهاز الفني للفريق بتصعيده لتدريبات الفريق الأول، في ظل وجود محمد صبحي مع المنتخب الاوليمبي.

ووضع رودريجيز مدرب الأحمال فقرة تأهيلية خاصة للاعبين يقومون بتنفيذها لرفع المعدل البدني والتأهيلي لهم.

وأشاد مدرب الاحمال باللاعبين اثناء قيامهم بالحصة التأهيلية، وذلك بسبب الدقة والتركيز في اداء المتفق عليه معهم.

ووجه لاعبو الزمالك رسالة مؤازرة لزميلهم محمود عبد العزيز "زيزو" الذي خضع مؤخرا لجراحة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويخضع لاعب الوسط لفحص طبي يوم الإثنين من قبل طبيب ألماني لتحديد موعد عودته إلى القاهرة.

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