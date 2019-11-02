انتهت - سيتي ينتصر وأرسنال يكتفي بالتعادل

تابع مع FilGoal.com مباشرة مباريات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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وهنا تابع مباراة أرسنال وولفرهامبتون

شيفيلد يونايتد وبيرنلي

برايتون ونورويتش سيتي

وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد

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** سيتي (2) - (1) ساوثامبتون

** انتهت

** مانشستر سيتي (2) - (1) ساوثامبتون

** ق87 جوووووووووول ووكر والثاااااني لـ سيتي في مرمى ساوثامتون

** أرسنال (1) - (1) ولفرهامبتون

** ق76 جوووووووووول راؤول خيمينيز والتعادل لـ ولفرهامبتون في مرمى أرسنال

** مانشستر سيتي (1) - (1) ساوثامبتون

** ق72 جوووووووووول أجويرو وهدف التعادل لـ مانشستر سيتي في مرمى ساوثامبتون

** وست هام (0) - (3) نيوكاسل

** ق51 جوووووووووول شيلفي والهدف الثالث لـ نيوكاسل في مرمى وست هام

** شيفيلد (3) - (0) بيرنلي

** ق43 جوووووووووول فيليك والهدف الثالث لـ شيفيلد ضد بيرنلي

** ق 42 جوووووووووول لوندسترام والهدف الثاني لـ شيفيلد ضد بيرنلي

** وست هام (0) - (2) نيوكاسل

** ق22 جوووووووووول فيديريكو فرنانديز والهدف الثاني لـ نيوكاسل في مرمى وست هام

** أرسنال (1) - (0) ولفرهامبتون

** ق 21 جوووووووووول أوباميانج والهدف الأول لـ أرسنال في مرمى ولفرهامبتون

** شيفيلد (1) - (0) بيرنلي

** ق17 جوووووووووول لوندسترام والهدف الأول لـ شيفيلد ضد بيرنلي

** وست هام (0) - (1) نيوكاسل

** ق 16 جوووووووووول لارك والهدف الأول لـ نيوكاسل في مرمى وست هام

** مانشستر سيتي (0) - (1) ساوثامبتون

** ق13 جوووووووووول هدف أول لساوثامبتون في مرمى سيتي عن طريق جيمس وارد براوس

** انطلاق المباريات

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