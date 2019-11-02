حوار مطول - صالح جمعة بثقة: سأعود أساسيا مع الأهلي

أعرب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عن تفائله بالفترة المقبلة، يسعى للحصول على ثقة مدربه ريني فايلر، ولم يفقد الأمل في ارتداء قميص مصر من جديد.

صالح جمعة النادي : الأهلي الأهلي

روحه المعنوية مرتفعة بوجود المدرب السويسري، عاقد العزم على الانضباط والالتزام ليسترد مكانه المعهود، لاعب أساسي في القلعة الحمراء.

وهو الأمر الذي يراه صالحا في يده وحده.

الموقع الرسمي للأهلي أجرى حوارا مع صانع ألعاب الفريق تطرق للعديد من الأمور حول مشواره وتجربته الموسم الحالي.

معسكر الإمارات

صانع الألعاب أشاد بمعسكر الأهلي الحالي قائلا: "معسكر الإمارات المقام حاليا مهم للغاية، والفريق يستفيد منه يوما بعد الآخر، سواء على صعيد الحصص التدريبية، أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، وهي فرصة جيدة ليتعرف فايلر أكثر على قدرات اللاعبين وإمكاناتهم، نظرا لتوليه المسؤولية منذ فترة قصيرة".

وأضاف "الفريق عازم على مواصلة العروض القوية التي حققها قبل توقف مسابقة الدوري، مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا في الفريق مُتكاملة ومتجانسة، وتمتلك قدرات فنية عالية تؤهلها لتحقيق طموحات الجماهير والفوز بجميع البطولات التي يتنافس عليها الفريق".

اللقب الإفريقي

وعن الرغبة في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا "نثق في قدرتنا على تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، في ظل الرغبة الكبيرة للجيل الحالي باستعادة بطولة إفريقيا والحفاظ على لقب الدوري".

الأهلي لم يتوج باللقب القاري منذ 2013، كان قريبا جدا في 2017 و2018 قبل أن يخسر النهائي أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب.

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فايلر

أبدى صالح جمعة إعجابه الشديد بالمدير الفني وتعامله الجيد مع اللاعبين داخل وخارج الملعب، قائلا: "لقد تعاملت مع مدربين كثيرين، سواء كانوا محليين أم أجانب، فايلر من أفضلهم، لأنه يُجيد التعامل مع اللاعبين على المستوى الفني والنفسي".

وتابع: "من أهم مزايا فايلر شخصيته القوية ونجاحه في التواصل مع اللاعبين، وتوصيل فكره لهم بطريقة سهلة، وهذا أمر مهم في عالم الكرة، استطاع كسب ثقة الجميع في الفريق بفضل سماته الجيدة داخل وخارج الملعب".

وأوضح أنه لا يخشى على الأهلي من توقف الدوري لفترة طويلة وعلق: "أثق في قدرتنا على مواصلة العروض الجيدة بعد انتهاء فترة توقف الدوري، الفريق لديه عدد كبير من اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة والإمكانات العالية".

وأكمل "لدينا ما يقرب من 13 لاعبا في المنتخبات الوطنية والمجموعة الأخرى تمتلك خبرات طويلة وقدرات فنية عالية، ونحن نستعد بشكل جيد لفترة ما بعد عودة الدوري والبطولة الإفريقية، لاسيما أن الجميع في الفريق يمتلك الدوافع لمواصلة الانتصارات والعروض القوية التي تحققت قبل توقف المسابقة".

جاهز للمشاركة

وقال صالح جمعة إنه جاهز للمشاركة مع الفريق حاليا، موضحا أنه ينتظر استئناف بطولة الدوري ليحظى بفرصة المشاركة مع الأهلي خاصة وأنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات.

وتحدث صالح جمعة عن عدم مشاركته مع الفريق منذ تولي فايلر المسؤولية مواصلا: "أعلم أن هذا الأمر يشغل الكثيرين، وهو أمر أحزنني أيضا لأني أتطلع للمشاركة دائما في المباريات".

وأردف "الفترة القادمة بالنسبة لي تمثل تحديا خاصا لإثبات ذاتي لنيل ثقة الجهاز الفني والعودة للمشاركة في المباريات".

وواصل صالح "خلال الفترة الأخيرة فايلر يتحدث معي كثيرا ودائما ما يوجه لي النصائح والتعليمات، وهو سعيد بأدائي في المران ويمنحني الثقة والدعم، وهذا أمر أسعدني جيدا ورفع من معنوياتي".

واستدرك "هذا يجعلني أجتهد أكثر في التدريبات واستعد بقوة للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية لارتباطات المنتخبين الأول والأوليمبي الرسمية".

صالح غاب عن المشاركة الموسم الحالي إذ لم يخض أي مباراة تحت قيادة المدير الفني السويسري.

تفاؤل

شدد صالح على أن الفترة الحالية من أكثر الفترات التي يتفاءل بها ويشعر بأنه سيعود أقوى وأفضل في الملعب: "أُركز كثيرا في المران، وأجد كل الدعم من الجهاز الفني بجانب الدعم الجماهيري اللامحدود، الذي يمنحني الدافع للاجتهاد أكثر من أجل العودة لتشكيل الأهلي".

وزعم أن الفترة الأخيرة شهدت "شائعات كثيرة عنه"، لكنه لم يشأ الرد على كل هذه التفاصيل وفضّل التركيز في الملعب لأنه يعلم جيداً أن الملعب أقصر الطرق لتوصيل رسالته كلاعب، وهذا ما ينوي تنفيذه حاليا.

وتابع صالح "أحترم جميع اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي، وأرى أنني قادر على العودة للمشاركة مع الفريق؛ لأن مشكلتي لم تكن مع أي لاعب، ولا مع أي مدرب فـمشكلتي دائما كانت مع نفسي، فأنا من أملك إبعاد نفسي عن المباريات، وأنا من أملك العودة للتشكيل".

وأردف "عندما أكون في قمة التركيز و«أقفل على نفسي» أعود للمشاركة مع الفريق، وهذا حدث معي خلال أكثر من فترة ماضية نجحت خلالها في المشاركة بفضل التركيز والاجتهاد في الملعب، وأرى أن هذه الفترة ستتكرر مع فايلر لأنني مُتفاءل جدا بوجوده ودوره مع الفريق ككل ومعي بشكل شخصي".

التفكير في الرحيل

وأوضح صالح جمعة أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي كما أُشيع لعدم مشاركته مع الفريق "لا اشغل نفسي إلا بالتركيز في الملعب والعودة للتشكيل من جديد، أغلق هذا الباب تماما لرغبتي الجادة في البقاء مع الأهلي وتحقيق نجاحات كثيرة في ظل دعم الجهاز الفني والإدارة والجمهور".

وواصل "الأهلي هو منظومة النجاح الأولى ليس في مصر فقط لكن في منطقة الشرق الأوسط، لذا فمن الطبيعي أن يحرص كل لاعب على الاجتهاد للمشاركة والبقاء في الأهلي، عقدي مع الأهلي يستمر ثلاثة مواسم ونصف الموسم".

وأشار صالح جمعة إلى أن لديه دافع قوي أيضا للعودة لمنتخب مصر، ويرى أنه في حالة عودته للمشاركة والتألق مع الأهلي سيكون له دور مع المنتخب ورغم أن المنافسة ستكون صعبة أيضا، لكنه يثق تماما في قدراته التي تؤهله للمشاركة مع الأهلي ومن ثم الانضمام للمنتخب الوطني الأول.

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