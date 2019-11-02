التشكيل - تريزيجيه وصلاح وجها لوجه.. والمحمدي على الدكة

مواجهة مصرية خالصة في ملعب إنجليزي بين نجمي الفراعنة.

محمود تريزيجيه ضد محمد صلاح، كلاهما يبدأ المباراة التي يحل فيها ليفربول ضيفا ثقيلا على فيلا يوم السبت بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يجلس الظهير المخضرم أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء النادي اللندني.

ويبدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

الحارس: هيتون

الدفاع: تارجت - مينجس - إنجيلز - جيلبرت

وسط الملعب: الغازي - ماكجين - ناكامبا - لويز - تريزيجيه

الهجوم: ويسلي

بينما يبدأ حامل لقب دوري أبطال أوروبا بالتشكيل التالي:

الحارس: أليسون

الدفاع: روبرتسون - فان دايك – لوفرين – أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: فينالدوم - لالانا – هيندرسون

الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، بينما يحتل فيلا المركز 15 بعدما جمع 11 نقطة من أول 10 جولات.

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