التشكيل - تريزيجيه وصلاح وجها لوجه.. والمحمدي على الدكة
السبت، 02 نوفمبر 2019 - 16:02
كتب : FilGoal
مواجهة مصرية خالصة في ملعب إنجليزي بين نجمي الفراعنة.
محمود تريزيجيه ضد محمد صلاح، كلاهما يبدأ المباراة التي يحل فيها ليفربول ضيفا ثقيلا على فيلا يوم السبت بالجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بينما يجلس الظهير المخضرم أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء النادي اللندني.
ويبدأ فيلا المباراة بالتشكيل التالي:
الحارس: هيتون
الدفاع: تارجت - مينجس - إنجيلز - جيلبرت
وسط الملعب: الغازي - ماكجين - ناكامبا - لويز - تريزيجيه
الهجوم: ويسلي
Team news, presented by @etoro
It's 1⃣ change to the line-up from our last #PL match as @AElGhazi7 comes in for @JackGrealish1. @OfficialTM_3 skippers the team.🦁#AVFC pic.twitter.com/lSKPaXX0dU— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 2, 2019
بينما يبدأ حامل لقب دوري أبطال أوروبا بالتشكيل التالي:
الحارس: أليسون
الدفاع: روبرتسون - فان دايك – لوفرين – أليكساندر-أرنولد
وسط الملعب: فينالدوم - لالانا – هيندرسون
الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح
⚪️ #AVLLIV TEAM NEWS ⚪️
Today's line-up at Villa Park... https://t.co/UnfnuoJiXD— Liverpool FC (@LFC) November 2, 2019
ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي، بينما يحتل فيلا المركز 15 بعدما جمع 11 نقطة من أول 10 جولات.
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