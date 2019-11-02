طلعت يوسف: تأجيل الدوري منحنا استعدادا أفضل للمحرق البحريني

يتفاءل طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري قبل مواجهة المحرق البحريني يوم الأحد في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، فهي المباراة التي استحوذت على تركيزه بالكامل بعدما أُجلت لقاءات الدوري المصري الممتاز.

وقال لاعب الاتحاد السابق في تصريحات صحفية:"التأجيل منحنا الوقت لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا".

وواصل المدرب الأسبق لاتحاد الشرطة ومصر للمقاصة وأندية عديدة "أمامنا شوط أول، قدمنا مستوى يعكس طموحنا لاستكمال المشوار في البطولة. اعتمدت على التدوير لأحافظ على التوازن في الفريق لأن اللاعبين مستواهم متقارب".

وشدد يوسف (64 عاما) أن غياب لاعبه الإيفواري رزاق سيسيه "سيؤثر بشكل كبير على الفريق"، وأضاف "المحرق لديه شخصية البطولة".

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ويستضيف زعيم الثغر الفريق البحريني في ملعب برج العرب مساء الأحد ويخوض الإياب في 26 نوفمبر بعراد.

من جانبه، ماركوس باكيتا المدرب الأسبق للزمالك والمدير الفني الحالي للمحرق، شدد أنه جاء إلى الإسكندرية من أجل الفوز مشيرا "الكرة المصرية مميزة وقوية لكننا في أتم جاهزية. لدينا لاعبون رائعون قادرون على تحقيق نتيجة طيبة".

وتخطى الاتحاد فريق العربي الكويتي في دور الـ32 بينما أطاح المحرق بشباب قسنطينة الجزائري.

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